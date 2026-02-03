Se adjudicó obra de renovación del acueducto entre Piedra Buena y San Julián

Servicios Públicos Sociedad del Estado, adjudicó la Licitación Pública N°14/SP/25 para la ejecución de la obra “Renovación de acueducto Comandante Luis Piedra Buena – Puerto San Julián”, destinada a optimizar el sistema de provisión de agua potable para la localidad de Puerto San Julián.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $6.546.980.677,82 (IVA incluido) y será ejecutada por la UTE BRB – Ecosur Bahía S.A., con financiamiento de UNIRSE.

El proyecto contempla la renovación en paralelo de 12 kilómetros de acueducto, reemplazando el actual conducto de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV DN 350) por un nuevo acueducto de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), material que ofrece mayor flexibilidad, resistencia y durabilidad. El sistema permitirá mantener un caudal de conducción de 160 m³/h de agua potable tratada, desde la Sala de Bombas “Segunda Impulsión” en Comandante Luis Piedra Buena hasta Puerto San Julián.

Asimismo, la obra incluye la incorporación de válvulas de aire y válvulas de cierre, fundamentales para garantizar un correcto funcionamiento, facilitar las tareas de mantenimiento y mejorar la operación general del sistema. Se prevé además la posibilidad de conservar el acueducto existente como derivación alternativa, brindando mayor flexibilidad operativa.

La firma de la orden de compra se realizó con la presencia del presidente de la empresa estatal, Matías Cortijo; el gerente General de Explotación, Eduardo Nañez; la gerenta Provincial de Agua y Saneamiento, Yanela Hinding; y representantes de Ecosur Bahía S.A., empresa adjudicataria de la obra.

Esta inversión representa un paso clave en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de la provincia, reafirmando el compromiso con el desarrollo y el bienestar de las comunidades de la zona centro de Santa Cruz.