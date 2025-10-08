Se acerca la segunda edición del Congreso Juvenil de Barberos, que organiza el Municipio de Río Gallegos

Los próximos 1 y 2 de noviembre, el Club Boca Río Gallegos será sede de la segunda edición del Congreso Juvenil de Barberos “Gallegos Barber”, un evento que reunirá a referentes del rubro, marcas reconocidas y jóvenes talentos de la barbería local y nacional. La inscripción continúa abierta hasta el 17 de octubre.

Organizado por el Centro de Promoción de Derechos, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, el encuentro ofrecerá charlas, capacitaciones, competencias, sorteos, música en vivo y una sala de tatuajes con artistas locales y regionales.

En esta nueva edición, el Congreso ampliará su espacio utilizando todas las instalaciones del gimnasio y el SUM del Club Boca, con una programación que busca atraer no solo a profesionales y aficionados del rubro, sino también a toda la comunidad. Habrá demostraciones, café de especialidad y propuestas pensadas para el intercambio y la formación de los jóvenes.

El evento contará con el acompañamiento de importantes sponsors como Wanna, Babilis y Level 3, que acercarán desde Buenos Aires a reconocidos jueces de la barbería nacional. Entre ellos ya fue confirmado Luca Garnica, mientras que en los próximos días se anunciarán otros dos destacados profesionales.

Las competencias estarán divididas en distintas categorías:

Junior (de 16 a 21 años, con hasta dos años de experiencia), con las modalidades Fade Clásico y Fast Fade.

Profesional (de 16 a 33 años, con más de dos años de experiencia), con Fade Clásico y Freestyle.

Total Look, para equipos de barberías de 3 a 5 integrantes que incluyan colorista.

Desde la organización destacaron que esta propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento para jóvenes barberos de Río Gallegos y de toda la región, generando oportunidades para compartir experiencias y fortalecer el oficio.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden hacerlo hasta el 17 de octubre a través del Instagram “Barberos Juveniles” o comunicarse por WhatsApp al 2966-534660.