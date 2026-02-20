Se abre la convocatoria para la presentación de Planes de Manejo y/o Conservación de Bosques Nativos

El Consejo Agrario Provincial (CAP), como Autoridad Local de Aplicación en la provincia de Santa Cruz de la Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, informa la apertura de la convocatoria para la presentación de Planes de Manejo y/o Conservación de Bosques Nativos.

La convocatoria estará vigente desde el 20 de febrero hasta el 20 de abril de 2026.

La medida se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial N°65 de Bosques y la Ley Provincial N°3.031, que designan al CAP como autoridad competente en materia de manejo y conservación de las masas boscosas en el territorio provincial.

Los planes deberán adecuarse a los siguientes ejes definidos por la Autoridad Local de Aplicación:

– Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI)

– Prevención de Incendios Forestales

– Restauración de bosques

– Áreas de conservación



Requisitos para la presentación

Los planes deberán cumplir con los contenidos mínimos aprobados por la Resolución N°477/2022 del CAP. Entre los principales aspectos obligatorios se encuentran:

– Objetivos del plan

– Acreditación de la titularidad o derecho de uso del predio

– Antecedentes de uso de la tierra

– Descripción de los recursos a manejar o conservar

– Inventario forestal y/o relevamiento de biodiversidad

– Descripción del sistema de manejo propuesto

– Técnicas y equipamiento a utilizar

– Evaluación de impactos ambientales previstos

– Medidas de prevención, mitigación y monitoreo ambiental

– Tratamiento de residuos

– Cartografía con ubicación, accesos y zonificación de actividades

Asimismo, el plan deberá estar firmado por un/a profesional o técnico/a con formación en áreas afines a las ciencias naturales. En el caso de Planes de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), el/la responsable técnico/a deberá contar con capacitación específica.

Las y los interesados podrán presentar la documentación en:

Mesa de Entrada – Consejo Agrario Provincial, Padre Rodríguez N.º 1396, Río Gallegos

También podrán realizar consultas a través de:

Correo electrónico: bosquesyparques.cap@gmail.com

Teléfono del área forestal: 2966 760217