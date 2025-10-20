Sara Delgado:“El golpe institucional de Vidal a la Justicia es un signo de debilidad política”

La secretaria de Gobierno de Río Gallegos dijo que cuando el gobernador creó una corte “blue” puso en peligro de la democracia y por eso “no merece el voto”. Además, cuestionó la compra millonaria de un terreno privado para anunciar “proyectos imposibles” cuando tenía gratuito el parque industrial. “Se están fumando la guita de los santacruceños”.

Las acciones del gobierno dejaron a Santa Cruz en una situación de gravedad institucional histórica, al imponer por la fuerza un Tribunal Superior de Justicia a pesar de las cautelares que se lo impedían.



En este sentido, Sara Delgado manifestó que “el gobierno entró en un espiral de violencia porque ve que sus mentiras de anuncios y promesas no se sostienen más que en los medios en los que paga más de $1.600 millones para crear una realidad paralela”.



Sin ir más lejos, la secretaria del gabinete de Pablo Grasso alertó sobre la “vergonzosa puesta en escena de Claudio Vidal”, que en la semana “llevó a periodistas a un predio vacío a anunciar parques eólicos y un tambo lechero, cuando el camping que hicieron con privados de libertad todavía está en ‘veremos’. Da miedo el nivel de locura que manejan”.



En este sentido, Delgado puso énfasis en un hecho que pasó desapercibido para la opinión pública, como es “la compra del predio privado donde funcionaba Austral Construcciones. “Que alguien explique por qué Vidal pagó USDS 3 millones ($4.500 millones) cuando tiene tierras provinciales gratuitas en el Parque Industrial que queda a 2 km. Ese es el nivel de irresponsabilidad que manejan. Fumarse la guita de los santacruceños y santacruceñas para ver si los levanta Clarín”.



La secretaria de Gobierno opinó que “con esa misma impunidad compran voluntades como la del vocal Daniel Mariani, que se puso al borde de un juicio político para satisfacer la orden del gobernador de tomar por asalto al Poder Judicial, como sucedió en épocas oscuras de nuestro país”.



Asimismo, aseveró que “el golpe institucional de Vidal a la Justicia es un signo de debilidad política” que afortunadamente encontró un freno en el Consejo de la Magistratura, que el viernes se negó a tomarle juramento a Mariani como presidente de la corte provincial.



“La sociedad tiene que saber que, al día de hoy, ya tres jueces y cuatro integrantes del Consejo de la Magistratura dijeron que la ampliación del Tribunal Superior es ilegal y, por lo tanto, un atentado a la democracia. Nadie que haga eso merece el voto”.



Mientras esto sucede, “hay una sociedad que no encuentra respuestas a ninguna demanda y tiene claro que estamos como estamos porque Vidal y Milei son socios, y contra ellos va a ser el voto del domingo que viene”.