Sara Delgado: “Nos quieren hacer creer que es posible un peronismo amigable con la crueldad”

La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, cuestionó que la oposición “sigue en el internismo mientras la gente sufre las políticas de hambre” de Vidal y Milei.

En las ultimas horas, la salida de dos diputados del Bloque de Unión por la Patria, encendió el debate en torno a disputas por la conducción de la oposición en Santa Cruz.

Para la secretaria de Gobierno capitalino, Sara Delgado, esto “no debería sorprender a nadie, ya que está a las claras que el peronismo atraviesa una crisis que más que de conducción, es identitaria, y que no se discute porque no es capaz de tener autocritica y superar la catarsis tras la derrota electoral”.

En estos mas de diez meses de una restauración conservadora a nivel nacional y de un gobierno provincial sin ningún logro, “el único dirigente que se plantó con firmeza y a favor de la gente fue Pablo Grasso, porque supo canalizar la certeza que tenemos muchos de que el camino es otro, pero también la frustración de quienes votaron a Vidal creyendo que iban a vivir mejor y fueron estafados”, añadió.

Para Delgado, a diferencia del intendente de Río Gallegos, que tiene vocación por la unión del espacio y la demostró durante todo este año, “la ida de dirigentes es positiva porque no se puede construir una oposición fuerte si estamos más preocupados por garantizar gobernabilidad a Vidal que las necesidades básicas de nuestros vecinos y vecinas, porque lo que está pasando es que nos quieren hacer creer que puede haber un peronismo amigable con la crueldad”.

Además, cuestionó que hoy se hable de egos, cuando “esos mismos dirigentes no fueron capaces de tener la humildad de reconocer a la conducción del peronismo en Pablo, que fue quien más cerca estuvo de quedarse con la gobernación y quien se puso a la cabeza de la defensa de la verdadera justicia social y el interés popular, en medio de este plan de miseria provincial y nacional. En este tiempo no se vieron gestos de humildad, ni vocación de abandonar el mando a distancia que ahora le dicen ‘dedo’”.

Asimismo, la secretaria de Gobierno lamentó que la sociedad sea testigo de debates que se adornan con lindas cartas pero que, en el fondo, “nada dicen de los padecimientos de las y los santacruceños que vemos a diario en la Municipalidad. Gente que viene a pedir ayuda porque no está pudiendo comer todos los días, desocupados de la construcción que están desesperados, las mujeres sin oportunidades, que ven cómo la violencia crece en sus casas y los pibes no saben si van a poder seguir estudiando en la universidad. Realmente no se entiende de qué carajo está hablando nuestra dirigencia. El esfuerzo debe ser por quienes sufren, no por permanentemente tratar de entender qué se están disputando”.

Por otro lado, la funcionaria municipal indicó que “hasta acá, la oposición le viene mostrando a la gente que no está pensando en construir un horizonte, que todavía no entendió por qué nuestros vecinos fueron capaces de votar a un tipo que no está en sus cabales y a un mentiroso serial como Vidal. Este peronismo está demostrando que formó cuadros que se vendieron por una camioneta, otros que en diez meses no salieron de debajo de la cama ni siquiera para defender la gestión de la que fueron parte. ¿a quién van a enamorar así?”

Finalmente, Delgado opinó que “quienes militan las ideas de justicia social y escuchan a quien conduce el peronismo en nuestro país, saben que en esta había que jugársela por nuestras ideas y no especular y que también había que tomar el bastón de mariscal, y en Santa Cruz está más que claro quién fue el único que lo hizo”.