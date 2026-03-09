Sara Delgado: “La salida de YPF dejó una catástrofe social y Vidal ya se patinó la plata”

Luego de que el municipio accediera a documentación sobre el acuerdo entre Santa Cruz y la petrolera, la secretaria de Gobierno cuestionó a Claudio Vidal por haber mentido con el destino de los fondos. “El histórico plan de obra pública que anunció fue puro humo y hoy la gente está endeudada y tiene hambre”.

La secretaria de Gobierno del Municipio de Río Gallegos, Sara Delgado, cuestionó con dureza al gobierno provincial por el destino que les dio a los recursos provenientes del acuerdo por la salida de YPF de áreas petroleras y señaló que el proceso dejó un shock económico y social que no tiene respuestas.



“Estamos hablando de 10 mil familias, de empresas de servicios, de pymes y de comercios que quedaron sin su fuente de ingreso. Esa es la consecuencia real que dejó la salida de YPF con la cual nunca estuvimos de acuerdo y lo hicimos saber”, afirmó.



En ese contexto, la funcionaria recordó que el primero de mayo de 2025, el gobernador anunció que los 320 millones de dólares que iba a recibir Santa Cruz por la salida de la petrolera de banderea iban a financiar un plan histórico de obra pública que incluía nuevas escuelas, viviendas, obras de servicios básicos, infraestructura en municipios y construcción de polideportivos.



Sin embargo, tal como dio a conocer el intendente Pablo Grasso días atrás, “la plata que finalmente entró fue menor: $200 millones de dólares, y a eso se suma que un mes después de hacer el mega anuncio de obras en el Cepard, el gobernador firmó una adenda para que la plata no fuese al UNIRSE sino a la Tesorería de la provincia para pagar los aguinaldos de julio del año pasado”.



Para la funcionaria, la situación es particularmente grave porque “estamos ante una tragedia social que tiene responsables y cómplices que van a tener que hacerse cargo. El histórico plan de obra pública para el desarrollo que anunció Vidal fue puro humo y hoy la gente está endeudada y tiene hambre”.



Finalmente, Delgado pidió a la sociedad santacrueña “no creer más en los anuncios de un gobernador que se comporta como un mitómano y que ahora quiere hacernos creer que va a traer inversiones de Estados Unidos. Es hora de ponerle un freno y hacerle saber que si no puede resolver nada tiene que dar un paso al costado”.