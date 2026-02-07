Sara Delgado: “Hay una decisión política de recuperar la tranquilidad de las familias y cuidar a quienes van a la escuela”

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado, destacó el lanzamiento del programa “Camino Seguro 2026” como parte de un cambio de paradigma en materia de seguridad ciudadana, impulsado por decisión política del intendente Pablo Grasso.

“Estamos muy contentos porque hubo un cambio de paradigma hacia adentro del Municipio. Por decisión política del Intendente pensamos la seguridad ciudadana como una prioridad”, expresó Delgado, y enumeró las acciones implementadas en ese sentido: la creación de la Dirección General de Seguridad y Protección, la Guardia Urbana, el fortalecimiento de la Dirección de Tránsito y la puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo Municipal.

En relación al nuevo programa, la funcionaria explicó que “Camino Seguro 2026” está pensado desde una lógica integral de prevención. “No es solamente la cámara, no es solamente la presencia de la Guardia Urbana. Es un trayecto cuidado, donde las familias puedan estar tranquilas de que hay un Estado municipal presente, acompañando a los pibes y las pibas que van y vienen de la escuela”, señaló.

Delgado remarcó además la importancia de la prevención como herramienta clave desde la seguridad ciudadana. “Estamos convencidos y convencidas de que la presencia disuade. La presencia del Estado en la calle, en los barrios y en los entornos escolares es fundamental, y eso es lo que vino a reforzar la Guardia Urbana”, afirmó.

En ese marco, la Secretaria de Gobierno advirtió sobre el contexto provincial y la necesidad de fortalecer el rol del Estado local. “Hay un retroceso en la presencia del Estado en términos de seguridad pública y nosotros no queremos que eso pase en Río Gallegos. Queremos recuperar la tranquilidad de las familias y aportar desde el Municipio herramientas concretas para la prevención y para acompañar a la Justicia si ocurre algún hecho”, sostuvo.

Finalmente, Delgado destacó la decisión política de avanzar con políticas públicas que apunten al cuidado comunitario. “Hay muchos factores que influyen en la inseguridad: la crisis, la falta de oportunidades, la ausencia del Estado, la falta de iluminación y hasta la violencia que se ejerce desde la política. Frente a eso, nosotros elegimos estar presentes, cuidar y trabajar de manera articulada con las comunidades educativas”, concluyó.