Sara Delgado; “Están dejando todos los dedos pegados, por eso buscan impunidad”

El gobierno arremete con la ampliación del número de vocales del TSJ, lo que incrementará en miles de millones las erogaciones salariales del presupuesto provincial. Para la secretaria de Gobierno de Río Gallegos “la gestión provincial quiere tapar sus macanas a toda costa”.

Esta semana, el oficialismo volvió a la carga con el proyecto para incrementar de cinco a nueve la cantidad de integrantes del Tribunal Superior de Justicia. La iniciativa no justifica por qué el distrito debe tener el tribunal más grande del país, lo que demandará una erogación anual superior a los 4 mil millones de pesos. Esto se da tras haber logrado sumar vocales de confianza en el Tribunal de Cuentas, que debe controlarlo.

Al respecto, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado, indicó que “a menos de dos años de gestión, el gobernador está nervioso por las consecuencias de lo que están haciendo y necesita garantizar su impunidad a futuro”.

Para el caso del Tribunal Superior de Justicia, “el gobernador no tiene problemas en destinar miles de millones anuales para sumar jueces amigos, pero resulta que es el mismo que achicó el presupuesto del Poder Judicial ¿A quién le quiere hacer creer que con esto va a mejorar el servicio de justicia? Acá lo que pasa es que Vidal y su equipo están dejando todos los dedos pegados, por eso buscan garantizarse impunidad. Van a intentar tapar sus macanas a toda costa”, opinó la funcionaria.

La secretaria del gabinete de Pablo Grasso manifestó además que “la sociedad debe estar consciente de esta maniobra que demuestra que la gestión provincial no tiene criterio sobre el manejo de los recursos. Para poner jueces amigos va a haber plata, pero no para los insumos del hospital, el salario docente, para seguridad ni para ayudar a las familias que perdieron el empleo por su pésimo gobierno”.

Claramente -añadió Delgado “hay que estar atentos porque Vidal va a arrasar con todo lo que pueda y pretende no pagar las consecuencias de eso. No tiene un interés genuino en el servicio de justicia y lo demuestra todos los días que refugia a un procesado por abuso como Fernando Españón en su gobierno”.