Sara Delgado; “A Carambia y Gadano no los debería votar nunca más nadie”

De no haber sido porque se ausentaron del recinto, el Senado podría haber frenado el capitulo de privatizaciones y delegación de facultades a un presidente que odia la Patria.

La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, dijo este jueves que lo que hicieron los senadores Natalia Gadano y José Carambia fue “simplemente un show, perfectamente coordinado con el gobernador para facilitarle al gobierno fascista de Javier Milei, el desguace del estado”.



Ya en la previa de la sesión, el intendente Pablo Grasso se mantuvo activo en redes, cuestionando la no eliminación de YCRT del paquete de empresas a privatizar, y más tarde, la actitud cómplice de los senadores que responden al gobernador Claudio Vidal, que se retiraron de la sesión.



En este sentido, Delgado indicó que “quedó demostrado que los únicos que tuvieron la firmeza y convicción de no ceder ante la venta de votos fueron las y los senadores del kirchnerismo. Está claro que si todavía existe una fuerza que recupera la idea del justicialismo de Perón está ahí, y no en aquellos que negociaron dadivas o obras a cambio del apoyo a esta ley invotable”.



Respecto del voto negativo de Gadano y Carambia a la norma en general, la funcionaria marcó que “era cantado que la vicepresidenta iba a desempatar y que, por lo tanto, su negativa no ponía en peligro la ley. Pero ellos debieran explicar por qué se fueron y dejaron que la defensora de Videla definiera la privatización de YCRT, o los superpoderes para el tipo que vino a destruir al país. Sabían perfectamente lo que hacían, y nos quisieron entretener con una supuesta negociación por regalías mineras, cuando sabemos que la Cámara de Diputados no va a tratar los cambios de Senadores. Todo fue una farsa”.



Para Delgado, “así como estos dos senadores que cobran ocho palos no son capaces de sentarse a hacer su trabajo y dar la discusión, también están los diputados que le dieron meda sanción a este desastre. Y acá me parece que debiéramos como sociedad tener una respuesta. No puede ser que nos desentendamos del poder que delegamos en nuestros representantes. Por eso para estos tipos es tan fácil olvidarse de quienes son realmente los sujetos de representación, que es el pueblo de Santa Cruz, no el presidente, ni los empresarios a los que responde.”



Además, la secretaria de Gobierno de la capital provincial marcó que “hoy amanecimos en un país herido en su democracia, que legalizó la injusticia social. Por eso, a Gadano, Carambia, a Reyes, Garrido y a Acevedo no los debería votar nunca más nadie. Nos entregaron porque saben que en este país la historia no los juzga, y por eso tenemos a una vicepresidenta que reivindica el terrorismo de estado burlándose de un senador hijo de desaparecidos”.