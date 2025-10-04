SantaCruzElige2025: se llevó adelante una charla abierta sobre el funcionamiento de la Boleta Única de Papel

En las instalaciones del Colegio Salesiano de Río Gallegos, la Secretaría Electoral realizó una charla abierta para explicar cómo funcionará la Boleta Única de Papel (BUP). Asimismo, se hizo un simulacro de cómo votar con el nuevo sistema y se anunció que dicha actividad se realizará en Zona Norte la próxima semana.

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Río Gallegos llevó a cabo este miércoles, una charla abierta con el fin de explicar a toda la comunidad sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará al sistema tradicional de boletas partidarias y cuarto oscuro en las próximas elecciones legislativas que tendrá lugar el 26 de octubre.

Dicha actividad, se realizó en horas de la tarde en las instalaciones del SUM del Colegio Salesiano, sito en calle Fagnano y Presidente Alfonsín, con el objetivo de brindar información práctica y mostrar cómo será el procedimiento de votación para los ciudadanos.

En este sentido, el Juez Federal Claudio Vázquez habló con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, quien señaló: “Lo que nosotros estamos haciendo en esta actividad es lo que se lleva a cabo todos los años en calendario electoral, que es informar a la ciudadanía cómo va a ser el sistema de votación, pero este caso es una cuestión especial, ya que a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°27.181 con la Boleta Única de Papel; la eliminación del cuarto oscuro y la puesta en marcha de la cabina de votación”.

Agenda en Zona Norte

Asimismo, Vázquez anunció que dicho simulacro de votación se replicará en distintas localidades de Zona Norte la próxima semana. “Quiero comentar que la próxima semana, el día 6 vamos a estar en Caleta Olivia; el 7 en Cañadón Seco con el mismo simulacro de votación y vamos a tratar de replicar este tipo de difusión en todas las localidades que más podamos”.

Cañadón Seco

Por su parte, el juez Federal explicó que “la Provincia determinó que tras el fallecimiento del Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, la designación de esa nueva persona sea de manera simultánea junto con las elecciones nacionales. Tenemos a cargo a la Junta Electoral Nacional para verificar y controlar todo lo que vaya a suceder ese día en particular y van a tener una Boleta Única de Papel diferenciada de la boleta del Distrito Nacional que estará referenciada de un color rosa a diferencia del color blanco”.

Finalmente, Claudio Vázquez señaló: “Se está realizando un simulacro para que la gente vaya tomando confianza y vea como se lleva adelante esto, para que el día de la votación no sepan como actuar. Este es un sistema simple y práctico”.