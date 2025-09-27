SantaCruzElige2025 ¿Qué elegimos los santacruceños en las elecciones legislativas de octubre?

El próximo 26 de octubre se realizarán las Elecciones Legislativas en todo el país, las primeras en las que se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). Hoy te contamos qué se elegirá en la provincia de Santa Cruz, quiénes son los candidatos, cómo se votará y dónde consultar tu lugar de votación.

Según lo informó el Juzgado Electoral de Santa Cruz, son 272 mil los electores que figuran en el padrón definitivo de Santa Cruz, y son quienes se encuentran aptos para emitir el voto en los comicios del 26 de octubre próximo.

Es importante recordar que el padrón es un listado confeccionado por la Justicia Nacional Electoral en base a la información que recibe del Registro Nacional de las Personas, en el que se registran los datos de todos los electores del país, los que son organizados por distrito. Allí, están excluidos aquellos que tengan una inhabilitación legal.

Vale remarcar que la inscripción en el padrón electoral se encuentra vinculada al último domicilio que el elector declaró en su DNI, el cual determinará el local de votación que se le asignará para emitir su sufragio.

¿Qué votamos en Santa Cruz?

El próximo 26 de octubre las y los santacruceños deberán elegir a sus candidatos para renovar 3 bancas en la Cámara de Diputados.

Se trata de 3 diputados nacionales quienes hoy están representados por tres espacios políticos: Por Santa Cruz, Unión por la Patria y Unión Cívica Radical.

La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada dos años. En el presente año, se elegirán 127 diputados, elegidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes.

¿Quiénes son los candidatos en estos comicios?

La contienda electoral en Santa Cruz se disputará entre los siguientes candidatos:

-CC – Ari

1-Segundo Pedro Muñoz

2-Mariana Estela Olmos

3-Carlos Omar Fernández

Suplentes

1-Mirta Susana Moreno

2-Mariano Nieto

3-Johanna Mariel Zaleh

-Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

1-Gabriela Ayelén Ance

2-Luis Fernando Diaz

3-Oriana Toloza Osores

Suplentes

1-Nicolas Ignacio Gutiérrez

2-Karen Noemi Hubscher

3-Juan Martin Saavedra

-Fuerza Santacruceña

1-Juan Carlos Molina

2-Moira Lanesan Sancho

3-Hugo Amadeo Figueroa

Suplentes

1-Pamela Alessandra Pesoa

2-Mateo Abel Brunetti

3-Alba Noemi Curaqueo

-La Libertad Avanza

1-Jairo Henoch Guzmán

2-Perla Rocío Marcela Gómez De La Fuente

3-Matías Daniel Alzugaray

Suplentes

1-Analía Gimena Barria

2-Walter Giovany Albea

3-Paula Alejandra Álvarez

-Movimiento Al Socialismo

1-Jorge Jesús Mariano

2-María Victoria Gaspari

3-Gustavo Daniel Nauto

Suplentes

1-Karen Micaela Hajjar

2-Néstor Fabian Cárdenas

3-Rita Cristina Yapura

-Por Santa Cruz

1-José Daniel Álvarez

2-Gisella Anabel Martínez

3-Juan José Ortega

Suplentes

1-Constanza Walterina Pacheco

2-Rafael Güenchenen

3-Mariana Elizabeth Mercado

-Pro

1-Leonardo David Roquel

2-Andrea Gallegos Mansilla

3-Horacio Alberto Padin

Suplentes

1-Camila Elizabeth Alderete

2-Felipe Mauro Espinoza

3-María Elena Mariman

-Proyecto Alternativo

1-Jorge Fernando Cruz

2-Denis Johana Busto

3-Mario Roberto Lozano

Suplentes

1-María Cristina Aguilar

2-Fernando Aureliano Avendaño

3- Mara Ayelén Del Valle

¿Cuál es la particularidad de estas elecciones en la provincia?

En la Cañadón Seco habrá elecciones simultáneas, por primera vez con este instrumento de votación, por lo cual habrá dos boletas únicas de papel: una boleta nacional para elegir diputados nacionales de distrito, y otra boleta local para elegir al presidente de la Comisión de Fomento.

La autoridad de mesa deberá chequear que el DNI del votante figure en el padrón y entregará dos boletas de votación (la nacional y la local). Luego el elector deberá ir detrás de la cabina para elegir las opciones de su preferencia. Además, habrá una mesa para extranjeros que solo votarán en la elección de autoridades locales.

¿Santa Cruz elige senadores nacionales?

En la Cámara de Senadores de la Nación renuevan su mandato aquellos senadores que fueron electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo.

En esta oportunidad, Santa Cruz no votará la renovación de senadores nacionales, ya que las 3 bancas de senadores fueron elegidas en las elecciones de octubre 2023.

¿Es obligatorio que todos los electores concurran a votar?

Todos los electores que tengan 16 años o más a la fecha de la elección nacional, tienen el derecho y el deber cívico de votar en las Elecciones Generales. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse a sufragar.

¿Con qué documentos se puede votar el 26 de octubre?

Los documentos habilitados para la votación con los siguientes:

-Libreta de enrolamiento

-Libreta cívica

-DNI libreta verde

-DNI libreta celeste

-Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda “NO válido para votar”

-DNI tarjeta

Durante la elección no se podrá votar presentando un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral.

¿Dónde puedo consultar mi lugar de votación?

Quienes quieran consultar por el lugar dónde deben realizar la votación, tiene que dirigirse a la página web www.padrón.gob.ar o también consultar en el Instagram de la Secretaría Electoral de Santa Cruz, dónde publican las novedades sobre la nueva metodología de votación.