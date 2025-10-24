SantaCruzelige2025: Policía Provincial pondrá más de 450 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones

El operativo se desarrollará en toda la provincia el domingo 26 de octubre, con coordinación entre la Policía de Santa Cruz, el Ejército y la Gendarmería Nacional.



El Comisario Mayor Humberto Navarro, director general de Operaciones de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, informó que el próximo domingo 26 de octubre se implementará un amplio operativo de seguridad en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025.



El dispositivo, que contará con más de 450 efectivos policiales, se desarrollará en todas las localidades de la provincia, en coordinación con el Ejército Argentino y la Gendarmería Nacional, fuerzas encargadas de la custodia permanente de las urnas.



“Tenemos más de cuatrocientos cincuenta efectivos afectados a este dispositivo, coordinado también con un comisario enlace en cada localidad, designado para el traslado y cuidado de las urnas”, explicó Navarro en declaraciones a la Subsecretaría de Producción y Contenidos.



El operativo comenzará desde las seis de la mañana del domingo y se extenderá hasta la finalización del comicio electoral, abarcando tanto la cobertura de seguridad en los establecimientos escolares como el traslado y resguardo de las urnas al cierre de la jornada. “Estamos trabajando en toda la provincia, con apoyo de las Direcciones Regionales Norte, Centro, Sudeste y Río Gallegos, que también dispondrán móviles y personal para tareas preventivas”, precisó el funcionario.



Navarro detalló que el esquema operativo incluirá 35 móviles policiales bajo la coordinación de la Dirección General de Operaciones y un comisario enlace permanente con el Ejército, encargado de reportar novedades cada dos horas durante el desarrollo de los comicios.



Finalmente, el Comisario Mayor expresó sus expectativas de que la jornada se desarrolle con normalidad. “Esperamos que la gente concurra a votar en forma democrática, como siempre, y que todo transcurra de la mejor manera para la sociedad”.