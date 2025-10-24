SantaCruzelige2025: El Ejército Argentino desplegó operativo en Santa Cruz

En el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025, que se desarrollarán el próximo domingo 26 de octubre, comenzó el despliegue del Distrito Electoral Santa Cruz, a cargo del Ejército Argentino, conforme a lo establecido por el Decreto N° 336/2025 del Poder Ejecutivo Nacional.



La responsabilidad de coordinar y ejecutar las medidas de custodia como seguridad de los comicios, según lo dispuesto en el Código Electoral Nacional, está a cargo del General de Brigada Julián Andrés Massi Filippa, quien fue designado como comandante del distrito.



El operativo incluye la vigilancia de los locales de votación, la custodia de las urnas, las Boletas Únicas de Papel (BUP) y toda la documentación electoral. También se resguardarán las sedes e infraestructuras destinadas al ingreso y procesamiento de datos del escrutinio provisorio, a cargo de la Dirección Nacional Electoral.



En esta instancia, 1.326 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales y provinciales participarán del dispositivo, que contempla la cobertura de 113 locales de votación y 879 mesas habilitadas en toda la provincia. El despliegue involucra además más de 80 vehículos terrestres para el traslado del material electoral.



Las acciones se realizan de manera descentralizada en las siete secciones electorales que conforman el Distrito Santa Cruz, lo que representa un desafío operativo de gran magnitud. El trabajo se lleva adelante de forma coordinada con el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional Electoral, la Cámara Nacional Electoral y el Correo Argentino, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.



El presupuesto asignado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el decreto nacional, y el personal afectado percibirá los viáticos correspondientes conforme a la Ley del Personal Militar N° 19.101, que regula las compensaciones por este tipo de servicios.



Con el despliegue ya en marcha, las Fuerzas Armadas -junto a la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policías Provinciales- trabajan para asegurar que los comicios se desarrollen con transparencia, seguridad y normalidad en todo el territorio santacruceño.