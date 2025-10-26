SantaCruzElige: La Policía informó que la jornada electoral se viene desarrollando con normalidad

El jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario Diego Agüero, se refirió a los operativos desplegados con motivo de realizarse en Santa Cruz, este 26 de octubre, las Elecciones Nacionales para la renovación de las bancas de legisladores, que en la Provincia corresponden a diputados nacionales, a las que se suma en Cañadón Seco la elección de presidente de la Comisión de Fomento.

En este sentido, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, el jefe de Policía Diego Agüero indicó, en cuanto a cómo comenzó esta jornada eleccionaria, que en las primeras horas estuvo “bien, antes que nada, quiero decir que hasta ahora se viene desarrollando con normalidad”. “Ya pudo votar el gobernador, ya pudo votar el jefe de gabinete, así que por ahora está todo bien” comentó.

Además, Agüero puntualizó sobre el operativo previsto: “La distribución del personal fue como siempre en toda la provincia, en todos los establecimientos. Comenzó a horario, salvo en algunos establecimientos, en los que comenzamos un poquito más tarde, pero por consecuencias propias de la organización, pero hasta ahora va todo bien”.

Por otro lado, consultado por el horario de las comisarias, explicó que: “Obviamente, como pasa en todas las elecciones, las comisarias están abiertas todo el día para realizar el correspondiente certificado, en caso de que no se pueda votar por el tema de la distancia, por algún trámite con el tema del DNI o con cualquier otra circunstancia”.

Al detallar cuál fue la distribución del personal policial en este día, informó que “se distribuyó todo el personal, un total de más de 450 efectivos, y más de 35 móviles afectados al dispositivo en toda la provincia, es decir, en todos los establecimientos educativos que están destinados a la elección”.

Por último, el jefe Diego Agüero confirmó que para efectuar toda la tarea la Policía de la Provincia de Santa Cruz trabaja en conjunto con el Ejército y con Gendarmería: “Sí, como siempre trabajamos en conjunto con el resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.