Santa Cruz ya tiene los escritores para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz anunció la selección de tres obras que representarán a la provincia en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los encuentros literarios más importantes de Latinoamérica.

La deliberación se realizó el 27 de marzo en la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi, con la participación de un jurado integrado por Luisa Graciela Echeverría (Filial SADE Santa Cruz), Guillermo Melgarejo (UNPA-UARG), Cecilia Esther Maldini Frías (Asociación Río Gallegos Lee) y Viviana Andrea Lazarte (Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi).

Tras evaluar un total de 14 obras publicadas entre 2025 y 2026, se seleccionaron las siguientes:

-A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno, de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández.

-Cuando uno no es uno, de Iván Checura.

-Hurv@noS, de Hugo García.

Además, se destacaron por unanimidad las obras Hermenéutica del arte en la Patagonia Austral de Aldo Enrici, Atrapados de Iván Saldivia, Lengua de fuego, un grito en la meseta patagónica de Lorena Pérez y La policía de Santa Cruz, historia de una institución de Juan José González.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 se celebrará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural, Palermo. Será una edición histórica por sus 50 años, con Perú como país invitado de honor y un Pabellón Homenaje que recorrerá medio siglo de tradición cultural. Santa Cruz participará en el stand del Ente Cultural Patagonia, presentando a sus escritores seleccionados y fortaleciendo la presencia de la literatura patagónica en el mapa nacional.

Quienes son los autores seleccionados

Graciela Ciselli es profesora y licenciada en Historia, abogada y especialista en Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural. Con una extensa formación académica que incluye maestrías y doctorados en Ciencias Sociales y Jurídicas, se desempeña como docente investigadora y extensionista en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en la UNPA.

Marcelo Hernández es licenciado en Comunicación Social y maestrando en Estudios Socio-territoriales. Se desempeña como docente investigador en la UNPSJB, donde dicta cátedras vinculadas al derecho a la información y metodología de la investigación. Ha dirigido la colección Historia y Patrimonio Patagónico y publicado artículos y ponencias junto a Graciela Ciselli.

Iván Checura, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, reside en El Calafate desde hace más de dos décadas. Combina su labor educativa con la escritura, entendiendo la literatura como un espacio de introspección y construcción colectiva.

Hugo García nació en Río Gallegos, donde reside actualmente. Es poeta y miembro del colectivo literario Río Gallegos Lee. Publicó el libro de poemas Abraxas (Editorial Dunken, 2022) y participó en la antología Mixturas (Editorial Remitente Patagonia, 2023). Su obra Hurv@noS refleja una mirada crítica y poética sobre la vida urbana contemporánea.

Con esta selección, la Secretaría de Estado de Cultura reafirma su compromiso con la promoción de la producción literaria santacruceña y celebra la presencia de sus escritores en un escenario de alcance internacional, fortaleciendo la voz de la Patagonia en el mapa cultural del país.