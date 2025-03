Santa Cruz ya participa en la convención minera internacional PDAC 2025

Se realiza en Canadá, desde este domingo y hasta el miércoles. Presentaciones en paneles, stand de FOMICRUZ, y un Foro específico sobre el potencial minero del macizo del Deseado, se cuentan entre las principales acciones que organizó la Provincia para la búsqueda de inversiones.

Desde este domingo, la provincia de Santa Cruz está participando activamente en la Feria Internacional de Minería organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en la ciudad de Toronto, Canadá, hasta el miércoles 5 de marzo.

Con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones, Nadia Ricci, secretaria de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, junto a Oscar Vera, presidente de FOMICRUZ, están representando a Santa Cruz, exponiendo en ese escenario el potencial de la provincia en materia de producción minera.

En ese marco, este domingo Santa Cruz fue parte del panel de Argentina Mining, a través de una exposición realizada por Ricci, en la que puntualizó los principales activos que tiene la provincia en el desarrollo del sector, al ser la principal provincia argentina en exportación minera; que cuatro de cada 10 dólares que se exportan en el país, se originan de la actividad santacruceña; como así también que en la actualidad hay 36 proyectos en etapa de exploración, siete proyectos en etapa de producción, y es la provincia argentina que mayor cantidad de empleo minero genera en el país, entre otros.

Para este lunes, se espera la participación de la Provincia en el Panel “Oportunidades en las provincias de Cuyo y Patagonia”, en el marco del Día de Argentina; la inauguración del Stand de FOMICRUZ; como así también la presentación organizada por la Secretaría de Estado de Minería, “Exploring new frontiers in the Deseado massif”.