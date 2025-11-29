“Santa Cruz vuelve a sembrar: cuando hay voluntad, somos imparables”, destacó Gustavo Sívori

En el marco de la Jornada a Campo “Desafíos y oportunidades para producir en Santa Cruz”, realizada este sábado 29 de noviembre en El Calafate, el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, presentó los avances del proyecto que impulsa la siembra de granos en la región junto a AgroCalafate, Estancia Alice y productores locales.

En la jornada, el gobernador Claudio Vidal junto a las autoridades nacionales de la Sociedad Rural, productores de la región, técnicos y estudiantes participaron de la iniciativa que apunta a recuperar la actividad agrícola en la provincia y abastecer, en una primera etapa, la futura planta de alimento balanceado que se construye en el Polo Industrial de Río Gallegos.

Durante la recorrida técnica, Sívori subrayó que este proyecto “es un ejemplo claro del modelo para el que fue creada Santa Cruz Puede, una asociación que articula al Estado con el capital privado para generar producción real en la provincia”. Explicó que la siembra, actualmente en marcha, permitirá abastecer la planta que se encuentra en desarrollo: “Una parte del grano quedará como semilla para volver a replantar, y la otra se destinará a producir alimento balanceado para fortalecer nuestra ganadería”.

El titular de la empresa provincial invitó abiertamente a los productores de la zona a sumarse: “Quiero convocar a todos los productores de la región. Si trabajamos juntos, como lo estamos haciendo con AgroCalafate, podemos volver a sembrar y cosechar en Santa Cruz. La voluntad del hombre mueve las cosas; mientras haya energía y ganas, somos imparables”.

Sívori detalló que Santa Cruz Puede aporta toda la maquinaria, el equipamiento y los costos operativos destinados a la siembra y la cosecha, mientras que AgroCalafate contribuye con la asistencia técnica y profesional, y la estancia Alice cede el campo para el desarrollo del ensayo. “Es un modelo beneficioso para todos, y es el camino que queremos replicar con los hombres y mujeres de campo de toda la provincia”, afirmó.

Finalmente, destacó el impulso político que permitió poner en marcha la iniciativa: “Esto empezó con una orientación del gobernador, y detrás nuestro hay más de 300 hectáreas sembradas, que en enero vamos a cosechar. ¿Qué pasó? Nada más que trabajo. Y vamos por más”.