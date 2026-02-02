Santa Cruz solicitó ante el Consejo Federal Pesquero la apertura de las Subáreas 15 y 16 para la pesca de langostino

La provincia de Santa Cruz participó de una nueva reunión del Consejo Federal Pesquero (CFP), desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, quien llevó la posición provincial en el marco del inicio de la temporada de pesca de langostino.

Durante el encuentro, y por expreso pedido del gobernador Claudio Vidal, Santa Cruz solicitó que se considere de manera prioritaria la apertura de las Subáreas 15 y 16, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de las flotas fresqueras y congeladoras que trabajan en los puertos provinciales y sostener el funcionamiento de las plantas procesadoras.

El planteo se fundamentó en la necesidad de preservar las fuentes de trabajo directas e indirectas vinculadas a esta pesquería, considerada estratégica para la economía regional y para las comunidades costeras de la provincia. En este sentido, se remarcó la importancia de adoptar decisiones que permitan previsibilidad y estabilidad al sector productivo y laboral.

En el tratamiento del tema, la provincia del Chubut manifestó su adhesión al pedido realizado por Santa Cruz, acompañando la solicitud presentada ante el organismo federal.

En este marco, el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko expresó que “este planteo responde a una decisión de la gestión provincial de anticiparse, defender el trabajo y garantizar condiciones para que la actividad pesquera se desarrolle con previsibilidad en nuestra provincia.”

Por su parte, el Consejo Federal Pesquero informó que la propuesta de Santa Cruz será tenida en cuenta al momento de definir las prospecciones de langostino previstas para el corriente año, en el marco de los lineamientos técnicos y biológicos establecidos.

Desde el Gobierno Provincial se valoró de manera positiva la participación provincial en el ámbito del CFP, destacando el rol activo de la Provincia en la defensa de sus intereses productivos, el trabajo y el desarrollo de la actividad pesquera, en línea con una política que prioriza el empleo, la producción y el fortalecimiento de los puertos santacruceños.