Santa Cruz será sede del Consejo Federal de Turismo y lanza su primer Consejo Provincial

El gobierno de Santa Cruz confirmó que organizará el Consejo Federal de Turismo en El Calafate y avanza con el primer encuentro provincial del sector, que reunirá a municipios, cámaras y actores clave para fortalecer el desarrollo turístico.

La directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, confirmó importantes avances en la agenda turística de Santa Cruz, con la realización de eventos estratégicos y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Santa Cruz será sede del Consejo Federal de Turismo

Zavalía destacó la participación de la provincia en el último encuentro nacional: “Estuvimos presentes en el Consejo Federal de Turismo y logramos para el mes de octubre ser sede del próximo encuentro, que probablemente se va a realizar en El Calafate”.

En ese sentido, subrayó la relevancia del evento: “Va a ser un encuentro muy importante tanto para nosotros como provincia como a nivel nacional”.

Primer Consejo Provincial de Turismo con trabajo conjunto

Uno de los anuncios más importantes es la realización del primer Consejo Provincial de Turismo, previsto para la próxima semana.

“Vamos a estar realizando el primer encuentro del Consejo Provincial de Turismo, donde nos van a acompañar todas las localidades, asociaciones, instituciones educativas y cámaras”, explicó.

El objetivo será generar un espacio de intercambio y planificación: “Es poder sentarnos en una mesa y trabajar juntos, iniciar mesas de trabajo y generar más encuentros a futuro”.

Además, remarcó la importancia institucional del evento: “Se va a hacer la votación de la vicepresidencia y vamos a armar el cuerpo del Consejo. Para nosotros es tremendo”.

Trabajo público-privado como eje central del encuentro

Zavalía confirmó que uno de los focos será fortalecer la articulación entre actores del sector: “Durante la segunda jornada vamos a tener un espacio para que asociaciones, cámaras e instituciones educativas expongan sus lineamientos y necesidades”.

Y agregó: “La idea es poner todo sobre la mesa y poder trabajar de manera eficiente a partir de estos encuentros”.

Agenda turística: ferias, promoción y presencia nacional

En cuanto a las acciones futuras, la funcionaria detalló: “Estamos trabajando en la participación de la provincia en la Exposición Rural, que es muy importante a nivel productivo y turístico”.

También destacó la presencia en eventos clave: “Junto al Ente Patagonia estamos organizando la participación en la Feria Internacional de Turismo, otra instancia sumamente importante”.

Además, se continuará con el acompañamiento a eventos locales: “Seguimos apoyando aniversarios y acciones en todas las localidades de Santa Cruz”.

Capacitación de guías en El Chaltén y El Calafate

Como parte de la agenda inmediata, se anunció una nueva instancia de formación: “En abril vamos a estar capacitando guías provinciales de turismo en El Chaltén y El Calafate”.

Para quienes estén interesados, indicó: “Pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales”.

Finalmente, Zavalía destacó el respaldo institucional para avanzar con estas iniciativas: “Estamos muy contentos de poder organizar este encuentro y comenzar a trabajar desde lo colectivo con todos los componentes del sector turístico”.

De esta manera, el gobierno de Claudio Vidal trabaja en una estrategia integral para posicionar el turismo, favorecer la articulación entre actores y consolidar su presencia en el escenario nacional.