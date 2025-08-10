Santa Cruz será declarada Capital Nacional del Nado en Aguas Frías y se postula como sede del Mundial de Natación de Invierno 2028

Así lo explicó el secretario de Estado de Turismo en Santa Cruz, Rubén Martínez, quien se encuentra en El Calafate en el desarrollo de una nueva edición de la Winter Swimming World Cup, donde destacó la participación de santacruceños en este evento internacional que convoca a nadadores de diversos países.

El Calafate fue escenario de una jornada histórica con la realización del primer Bautismo de Inmersión, una actividad que no se había llevado a cabo en ediciones anteriores de la Winter Swimming World Cup. Cerca de 40 nadadores participaron de la experiencia, organizada en grupos reducidos de 10 a 12 personas, con preparación previa y la guía de un coach especializado.

“Para el 2026 vamos a tener una jornada pura y exclusivamente de estos bautismos”, afirmó el secretario de Estado de Turismo en Santa Cruz, Rubén Martínez, en diálogo con LU14 Radio Provincia, quien indicó que este evento internacional de nado en aguas frías cuenta con la presencia de nadadores de 17 países, entre ellos delegaciones de Finlandia y Rusia.

En este sentido, resaltó que los deportistas, sus equipos y las familias recorrieron la villa turística y disfrutaron de la gastronomía local, la vida nocturna y distintas actividades recreativas, generando un notable impacto en el movimiento turístico y comercial de la región.

En este marco, se anunció que Santa Cruz será declarada Capital Nacional del Nado en Agua Fría, con el compromiso de seguir impulsando el turismo deportivo y sumar nuevas locaciones como Lago Posadas, Lago Buenos Aires, Lago Viedma y la costa atlántica para futuras competencias y bautismos. Además, la provincia ratificó su candidatura para ser sede de la edición 2028 del Mundial de Natación de Invierno, que el próximo año tendrá como sede a Finlandia.

“Nuestra idea es generar ese tipo de actividades con el turismo deportivo”, expresó Martínez.

Consejo Federal de Turismo

Por su parte, la directora provincial de Turismo, Rocío Albornoz, estuvo presente en el Consejo Federal de Turismo y en la reunión del Ente Patagonia, junto a las seis provincias de la región, donde destacó la promoción de la marca “Santa Cruz Patagonia”.

Albornoz señaló la importancia de la participación de la provincia con un stand en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizará del 27 de septiembre al 3 de octubre en la Rural de Buenos Aires.

“La marca Patagonia es reconocida a nivel mundial. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para mostrar nuestros atractivos, fortalecer el turismo y seguir posicionando a Santa Cruz”, concluyó.