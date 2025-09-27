Santa Cruz se presenta con un gran stand en la Feria Internacional de Turismo 2025

Con el trabajo articulado del Gobierno Provincial con el Consejo Federal de Inversiones (CFI,) lla provincia de Santa Cruz se encuentra presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrolla desde el 27 al 30 de septiembre en el predios de la Sociedad Rural de Buenos Aires.

En la edición 2025 de la FIT, y gracias al apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Santa Cruz cuenta con un stand propio que reúne a actores públicos y privados de toda la provincia y expone la diversidad de experiencias y atractivos que caracterizan al territorio santacruceño. La feria fue inaugurada por el presidente Javier Milei y se extenderá hasta el 30 de septiembre, consolidándose como la mayor vidriera del turismo en América Latina.

El stand de Santa Cruz ofrece un recorrido por sus parques nacionales, glaciares, la cordillera, la estepa, la costa atlántica y el patrimonio arqueológico, con propuestas que abarcan turismo de naturaleza, aventura, gastronomía y producción local. La propuesta incluye la participación de productores, artesanos, prestadores y representantes de diversas localidades, lo que permite mostrar un abanico completo de la oferta provincial sin caer en enumeraciones que diluyan el mensaje.

“Para nuestra provincia es fundamental participar de este tipo de eventos, que posicionan a nuestros destinos como atractivos y competitivos para el público nacional e internacional. Estamos acá con una presencia amplia y organizada para contarle al mundo todo lo que Santa Cruz tiene para ofrecer”, señaló Rubén Martínez, secretario de Estado de Turismo.

La delegación santacruceña está encabezada por la ministra de la Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci junto al secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez; la senadora nacional Natalia Gadano y autoridades de la Casa de Santa Cruz. La articulación con intendencias, cámaras empresariales y prestadores de servicios permitió consolidar un espacio de promoción unificado y competitivo.

“Nuestra provincia reafirma y sube la apuesta cada año, mostrando al público internacional el enorme potencial turístico y productivo que tenemos. Este stand es una ventana al esfuerzo y la creatividad de nuestra gente y parte de la política que impulsa el gobernador Claudio Vidal para diversificar la economía y generar empleo genuino”, destacó la ministra Nadia Ricci.

La presencia en la FIT se enmarca en las políticas públicas que impulsa la gestión provincial para diversificar la matriz productiva y consolidar al turismo como motor de desarrollo.

El Gobierno provincial considera estos encuentros como una oportunidad para fortalecer vínculos con operadores, agencias de viaje y organismos nacionales e internacionales, captar inversiones y promover nuevos flujos de visitantes.

Desde el stand, la delegación santacruceña invita a los visitantes a descubrir las experiencias que pueden vivir a lo largo del año en cada región de la provincia, consolidando la imagen de Santa Cruz como un destino de excelencia y reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con la promoción turística y la articulación público–privada.