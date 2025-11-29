Santa Cruz se lució con arte, música y gastronomía en La Noche de las Casas 2025

Participamos de otra edición del evento que propone “recorrer el país en una noche”, el jueves 27 de noviembre, a partir de las 18:00 en 25 de mayo 279 (CABA), ofreciendo a vecinos y visitantes una jornada llena de cultura, música, turismo y sabores típicos de nuestra provincia.

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, estuvo presente en el evento, compartiendo momentos con los visitantes. La jornada comenzó con la apertura y una charla sobre “Verano en Santa Cruz”, seguida de degustaciones gastronómicas y sorteos. La directora de la Casa de Santa Cruz, Lic. Agustina Aguiar, encabezó la presentación oficial y dio a conocer el espacio Mercado Raíz Santacruceña, que reúne a productores y emprendedores de la provincia.

La programación continuó con el desfile de las prendas del Programa de Recuperación y Estímulo del Patrimonio Artesanal Provincial (PREPAP), la presentación de Tierra Amada, y una serie de espectáculos artísticos al aire libre que incluyeron a Nahuen, Donovan Rodríguez, Catriel Guajardo, Ana Laura Quinteros Trío, Casandra Molinari y Cía, show de bombos y boleadoras, que hicieron que el público se prendiera a bailar y disfrutara hasta pasadas las 00 horas.

Con una gran concurrencia, la Casa de Santa Cruz volvió a destacar la identidad provincial, su cultura y su oferta turística, consolidándose como uno de los espacios más atractivos de La Noche de las Casas de Provincia 2025.