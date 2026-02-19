Santa Cruz sancionó la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME

La Cámara de Diputados de la provincia sancionó este jueves la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME, una herramienta orientada a contener al sector productivo en el contexto económico actual y generar un marco de acompañamiento para comercios, industrias y pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz.

La normativa, elaborada por el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, junto al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, establece la emergencia en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año y apunta a brindar previsibilidad al sector mediante medidas de contención y regulación, especialmente en lo vinculado a la situación financiera de las unidades productivas.

En esta primera etapa, la ley se enfoca en generar un esquema de ordenamiento y acompañamiento institucional, priorizando la continuidad de las actividades económicas y el sostenimiento del empleo, a partir de herramientas vinculadas a la regularización de obligaciones y la construcción de acuerdos con los distintos actores del sector.

La ministra de la Producción, Nadia Ricci, señaló que “esta ley representa un primer paso para acompañar a los comercios, industrias y pymes que hoy atraviesan un escenario complejo, generando un marco de contención que permita seguir trabajando junto al sector privado”.

En esa línea, remarcó que la iniciativa se construyó a partir del diálogo con cámaras empresariales y actores económicos de toda la provincia. “El objetivo es brindar previsibilidad y sostener la actividad, entendiendo que el trabajo articulado es fundamental para atravesar este contexto”, expresó.

Por su parte, el secretario de Estado de Comercio, Paulo Lunzevich, explicó que la normativa responde a una demanda concreta. “Es una ley de contención. Ordena, regula y genera un marco para acompañar a comerciantes y pymes en esta etapa, mientras continuamos trabajando en otras herramientas junto al sector privado”, afirmó.

La sanción de esta norma forma parte de una agenda de trabajo que el Gobierno Provincial lleva adelante en diálogo con representantes del sector, con el objetivo de generar consensos que permitan sostener la actividad económica y avanzar en nuevas medidas en el corto y mediano plazo. Desde el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se reafirma el compromiso de continuar construyendo herramientas, priorizando el sostenimiento de la actividad y el empleo en toda la provincia.