Santa Cruz rumbo al Torneo “Facundo Rivas 2025″

Este miércoles, una delegación de deportistas con discapacidad partió hacia la ciudad de Ushuaia para participar de la 15° edición del torneo participativo “Facundo Rivas”, iniciativa organizada por el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD).

La participación de Santa Cruz cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, reafirmando el compromiso provincial con el impulso del deporte adaptado y la inclusión.

El encuentro deportivo se desarrollará del 27 al 29 de noviembre en la capital fueguina y reunirá a delegaciones de distintas provincias, sin límite de edad. Durante las jornadas se llevarán adelante competencias de Boccia, Goalball, Natación y Atletismo, que se presentan como una valiosa oportunidad para fortalecer vínculos entre instituciones de todo el país, promover la participación y celebrar el deporte como herramienta de integración.

La delegación santacruceña está encabezada por la subsecretaria Alejandra Ulloa, y por el coordinador de Deportes Adaptados de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación, Maximiliano Ferreyra, quienes junto a un equipo técnico acompañan al grupo “Así brillamos en la vida”, representante de la provincia en esta nueva edición.

Al respecto, Ulloa destacó el acompañamiento de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, y del secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Luis Quiroga, quienes garantizaron los medios necesarios para que los atletas puedan concretar su participación. Asimismo, puso en valor la trayectoria del torneo, que en sus 15 años se consolidó como una de las competencias más relevantes de la región para las disciplinas adaptadas.