Santa Cruz rumbo a las finales nacionales de los Juegos Evita

La delegación provincial de Santa Cruz emprendió viaje hacia la ciudad de Mar del Plata, sede de las finales nacionales de los Juegos Evita 2025, con la participación de más de 300 deportistas santacruceños, tanto en ramas convencionales como en disciplinas para personas con discapacidad.

Este sábado, se realizó el acto de despedida en el Gimnasio Municipal “Pancho” Cerda de Caleta Olivia, con la presencia del intendente Pablo Carrizo, el secretario de Estado de Deportes y Recreación, Prof. Ezequiel Artieda, el secretario de Deportes de Caleta Olivia, David Jones, y el equipo de la Secretaría Provincial de Deportes, quienes acompañaron a la delegación en este nuevo desafío nacional.

En sus palabras, el secretario de Estado de Deportes y Recreación, Ezequiel Artieda, subrayó: “Los Juegos Evita no son solo una competencia. Son una celebración de la inclusión, del federalismo, de la igualdad de oportunidades”, y agregó “Santa Cruz dice presente con una delegación completa, diversa y unida. En tiempos difíciles, cuando otras provincias no pueden estar, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el deporte como herramienta de transformación social”.

Posteriormente, ya en la localidad bonaerense de Bahía Blanca, los deportistas compartieron un almuerzo y un espacio recreativo, donde se destacaron muestras de talento local a través de batallas de freestyle, breaking y expresiones artísticas que reflejaron la alegría y el espíritu de equipo de la delegación.

Este lunes, Santa Cruz se unirá a las demás provincias en el acto de apertura oficial de los Juegos Evita, que tendrá lugar en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. A partir del martes, comenzarán formalmente las competencias en las distintas disciplinas deportivas, con la expectativa de representar a la provincia de la mejor manera en este histórico encuentro nacional.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación, acompaña y apoya a cada uno de los jóvenes y entrenadores que integran la delegación, reafirmando el compromiso con el deporte, la inclusión y el desarrollo integral de las juventudes santacruceñas.