Santa Cruz releva sitios arqueológicos para fortalecer el turismo y conservar su patrimonio

Desde el lunes 8 de septiembre, una comitiva provincial se encuentra trabajando en los sitios Cueva de las Manos y Cerro de los Indios, para realizar un relevamiento que permita avanzar en la protección de sitios arqueológicos clave, con miras a ampliar la declaratoria UNESCO y fomentar el desarrollo local.

Una comitiva del Gobierno Provincial, junto a representantes de la Justicia Federal y municipios de la zona norte, se encuentran desde el lunes llevando adelante el plan estratégico de relevamiento patrimonial en sitios arqueológicos de alto valor histórico y turístico. La iniciativa, que forma parte de la agenda provincial, busca consolidar la conservación, ampliar la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad y generar oportunidades de desarrollo sustentable.

Integran la comitiva, representantes de las siguientes instituciones y organismos: Comisión de Fomento de Lago Posada, Municipio de Perito Moreno, Fiscalía Federal de Río Gallegos; desde la Provincia de Santa Cruz: Consejo Agrario Provincial, con la administración del área protegida; Ministerio de la Producción, Comercio e Industria; Secretaría de Estado de Cultura; Secretaría de Estado de Turismo y Vialidad Provincial.

“El relevamiento arqueológico es una responsabilidad compartida. Custodiamos la memoria de la humanidad”, afirmó el secretario de Estado de Cultura, Adriel Ramos, en diálogo con LU14 Radio Provincia, como integrante la comitiva. “Estuvimos en Cueva de las Manos con científicas que han dedicado su vida al patrimonio santacruceño, como María Palacios, Pamela Álvarez y Patricia Campán”, detalló.

El plan contempla visitas técnicas, informes de conservación y proyectos de equipamiento turístico. “Estamos tramitando la mensura de Cerro de los Indios, para avanzar en su infraestructura. El turismo puede generar escalada, actividades deportivas y desarrollo económico para Lago Posadas”, explicó Ramos.

Además, se evalúa la ampliación de la declaratoria UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en el sistema de sitios con arte rupestre. “No es sólo arte, es comunicación ancestral. Queremos que más sitios como Cerro de los Indios sean reconocidos mundialmente”, concluyó.

Este trabajo interdisciplinario se enmarca en la agenda de la Secretaría de Estado de Cultura, al articular con los entes provinciales y locales, para poner en valor el patrimonio santacruceño y proyectarlo al mundo.

Según la agenda oficial, el relevamiento comenzó en el sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, Cueva de las Manos, y continuará en Cerro de los Indios, este último en trámite de declaratoria.

Las actividades incluyen:

-Relevamientos técnicos y científicos del estado de conservación

-Elaboración de informes interdisciplinarios

-Tramitación de mensura para infraestructura turística

-Evaluación de actividades complementarias como escalada y senderismo