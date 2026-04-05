Santa Cruz refuerza la seguridad: más de 21.500 vehículos controlados y millonarias incautaciones en el primer trimestre 2026

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz presentó su informe trimestral con cifras contundentes: operativos en toda la provincia, decomiso de armas y dinero, y la primera incineración de droga bajo el sistema acusatorio.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Seguridad que encabeza Pedro Prodomos, dio a conocer el informe correspondiente al primer trimestre de 2026, con un balance marcado por el despliegue territorial y el fortalecimiento de los controles preventivos.

En total, se realizaron 180 operativos en distintos puntos de la provincia. Estas acciones permitieron verificar más de 21.500 vehículos e identificar a 50.647 personas, en un esquema de control que apuntó tanto a la prevención como a la detección de situaciones irregulares.

Como resultado, se detectaron 40 alertas judiciales vigentes a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), lo que permitió intervenir de manera inmediata en casos vinculados a la Justicia.

Allanamientos y lucha contra la violencia: armas fuera de circulación

En paralelo, el informe destaca el avance en la lucha contra la violencia y el delito. Durante el período analizado, se llevaron adelante 122 allanamientos, que derivaron en la detención de 27 personas vinculadas a distintas causas judiciales.

Uno de los datos más relevantes es el retiro de armamento ilegal: se logró el decomiso de 119 armas de fuego y 846 municiones, elementos que, según se indicó, estaban directamente asociados a hechos delictivos.

Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a reducir la circulación de armas y prevenir episodios de violencia en el territorio provincial.

Delitos económicos: secuestro de más de 127 millones de pesos

El informe también pone el foco en los delitos de carácter económico y financiero. En este marco, se concretó la incautación de más de $127 millones, junto con USD 10.060 y € 1.000.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que estos procedimientos apuntan a desarticular circuitos ilegales vinculados al manejo de dinero y a reforzar los controles sobre actividades sospechosas.

Narcotráfico: primera incineración bajo el sistema acusatorio

Uno de los hitos del trimestre fue la primera incineración de droga tras la implementación del sistema acusatorio en Santa Cruz.

En total, se destruyeron 267 kilos de droga y 1.100 plantas de cannabis, en un procedimiento que marca un cambio en la dinámica judicial y operativa en la provincia.

Además, se informó el secuestro de 971 gramos de cocaína y cannabis, junto con 158 plantas de marihuana, en el marco de distintos operativos realizados durante el período.

Un balance con foco en la prevención y la acción coordinada

El informe del Ministerio de Seguridad refleja un primer trimestre con fuerte presencia estatal en el territorio, combinando controles preventivos, intervención judicial y acciones concretas contra el delito.

Las cifras evidencian volumen operativo y resultados, consolidando una política de seguridad y prevención por parte del Gobierno provincial basada en la articulación entre fuerzas, la tecnología aplicada. A lo que se suma el avance del sistema acusatorio como herramienta clave para agilizar los procesos.