Santa Cruz refuerza el transporte terrestre ante el cierre del aeropuerto de Río Gallegos

El subsecretario de Transporte de Santa Cruz, José Maldonado, informó que, a raíz del cierre temporal del aeropuerto “Norberto Fernández” de Río Gallegos entre el 1° de septiembre y el 22 de diciembre, se implementarán medidas especiales para garantizar la conectividad de residentes y turistas.

“Las empresas de transporte que cuentan con líneas regulares, como Sportman, Andesmar y Marga Taqsa, sumarán nuevas unidades y horarios, entre ellos servicios a las 3 y a las 9 de la mañana, para dar respuesta a la demanda durante estos meses”, explicó el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, José Maldonado.

Además, informó que se habilitarán modalidades de servicio charter, con distintas capacidades: vehículos para 5 a 8 pasajeros, contratables a demanda y con retiro en domicilio u hotel; minibuses de 8 a 24 pasajeros, y colectivos de 24 a 56 pasajeros con horarios fijos desde la terminal.

Asimismo, Maldonado adelantó que hay taxis y remises de Río Gallegos y El Calafate que fueron habilitados para cubrir traslados de pasajeros en los horarios que los clientes los requieran. Los precios de los servicios regulares se mantendrán sin modificaciones, mientras que los traslados en modalidad charter tendrán valores aproximados entre 700 y 1.000 pesos.

“El objetivo principal es garantizar que, durante el cierre del aeropuerto, los vecinos y turistas cuenten con alternativas de traslado seguras y accesibles”, concluyó el Subsecretario.

Bitrenes

Por otra parte, Maldonado se refirió a la circulación de bitrenes en la provincia, los cuales son camiones de gran porte y mayor capacidad que el transporte de carga convencional.

El funcionario aclaró que, si bien a nivel nacional se autorizó su tránsito, “en Santa Cruz aún no están dadas las condiciones de seguridad vial ni la infraestructura necesaria en rutas y puentes para habilitarlos”.

En tanto, señaló que la Provincia trabaja junto a Seguridad Vial en estudios técnicos que permitan definir su futura implementación.