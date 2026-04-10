Santa Cruz refuerza el mantenimiento de rutas nacionales con un nuevo acuerdo vial

La Provincia firmó en Buenos Aires la renovación del convenio con Vialidad Nacional para intervenir en rutas clave como la 3, 40, 281 y 288.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de Santa Cruz concretó la firma de la renovación del Convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO) con la Dirección Nacional de Vialidad. El acuerdo permitirá sostener y ampliar las tareas de mantenimiento en corredores estratégicos de la red nacional que atraviesan el territorio provincial.

La firma estuvo encabezada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, junto al presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Julio César Bujer. Por parte del organismo nacional participaron el administrador general Marcelo Jorge Campoy, el gerente Ejecutivo de Operaciones y Mantenimiento Fernando Novoa y la coordinadora técnica María Alicia Rivero.

“El encuentro tuvo un resultado positivo y el acuerdo alcanzado presenta mejores condiciones que el firmado en 2025”, destacó Verbes tras la reunión.

Un convenio clave antes del invierno

La renovación del TFO llega en un momento estratégico, previo al inicio de la temporada invernal, cuando las rutas patagónicas requieren mayor intervención para garantizar la seguridad vial.

Según explicó Bujer, el trabajo previo fue intenso: “Veníamos trabajando desde enero en este nuevo convenio. Vialidad Provincial puso todo el esfuerzo para lograr un acuerdo superador”.

El acuerdo abarca tareas específicas sobre las rutas nacionales N°3, N°40, N°281 y N°288, e incluye:

-Conservación de calzada y banquinas

-Mantenimiento de zonas marginales

-Reparación de estructuras menores

-Reposición de señalización y elementos de seguridad

-Trabajos de bacheo y sellado de fisuras

-Demarcación horizontal

-Intervenciones especiales durante el invierno

Más presencia provincial en rutas nacionales

El esquema de transferencia de funciones operativas forma parte de una política de reconversión vial que busca optimizar recursos y mejorar la respuesta en rutas clave para la producción y la conectividad.

En la práctica, permite que la Provincia intervenga directamente sobre corredores nacionales dentro de su territorio, reduciendo tiempos de acción y fortaleciendo la gestión local.

Desde Vialidad Provincial se destacó la firma de este convenio, “que consolida el trabajo conjunto” con su par nacional. El nuevo acuerdo “nos otorga más tranquilidad para sostener la infraestructura vial teniendo en cuenta las grandes distancias y el clima. Sobre todo teniendo en cuenta que la actividad productiva y la ciudadanía, necesitan rutas transitables todo el año”.