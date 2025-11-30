Santa Cruz realizó el primer Encuentro Provincial de Guarda con Fines Adoptivos

Esta mañana se llevó a cabo el Primer Encuentro Provincial de Guarda con Fines Adoptivos, una instancia significativa para Santa Cruz que, en 19 años de existencia del registro, nunca había logrado concretarse.

La directora del Registro de Deudores Alimentarios y de Guarda con Fines Adoptivos, Luciana Tenorio, destacó en declaraciones brindadas a la Subsecretaría de Producción y Contenidos que el encuentro representa “un avance muy importante, no sólo para el registro sino para todas las familias que buscan información, acompañamiento y orientación en el proceso adoptivo”.

La jornada contó con la presencia de los jueces de Familia de Caleta Olivia y Río Gallegos, del director nacional del Registro Único de Guarda, y de familias ya inscriptas, quienes compartieron sus experiencias y desafíos dentro del sistema adoptivo.

Tenorio explicó que el propósito principal fue “marcar un antecedente y responder a una necesidad concreta: difundir el funcionamiento del registro, y brindar información clara tanto a familias inscriptas como a quienes desean iniciar el proceso, y no saben cómo hacerlo”.

Señaló además que muchas familias aspiran a inscribirse, pero desconocen los requisitos o los canales disponibles. En ese sentido, el encuentro permitió un diálogo directo entre el organismo, la Justicia y la comunidad.

Durante la apertura, la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, destacó la importancia del encuentro y el rol del Estado en el acompañamiento a las familias: “La adopción es eso: un encuentro de historias, y un acto de gran generosidad de parte de todos ustedes. Y nosotros, como Estado, tenemos el deber de acompañarlos con responsabilidad y, sobre todo, con cercanía”.

En su intervención, Elmiger remarcó también el valor del trabajo cotidiano realizado por el equipo técnico al explicar: “Quiero destacar el rol del Registro, y de todos los trabajadores que vienen llevando adelante una labor ardua y muy responsable. La misión que tienen es delicada: acompañar a cada familia que desea integrar a un niño, niña o adolescente con transparencia, cuidado y una mirada centrada en los derechos, sin perder de vista al adulto que acompaña”.

Asimismo, la ministra señaló que el gobernador Claudio Vidal impulsa una gestión basada en el trabajo articulado, y afirmó: “Esta tarea solo puede concretarse con articulación y trabajo en conjunto. Es lo que nos pide el Gobernador todos los días: trabajar en equipo para dar respuestas y soluciones”.

Cómo contactarse y acceder a la información

Las personas interesadas en iniciar o consultar sobre el trámite pueden acercarse a la oficina del Registro de Guardas con Fines Adoptivos, ubicada en Mariano Moreno 123 (Río Gallegos).

También se encuentran disponibles los siguientes canales: