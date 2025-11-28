Santa Cruz realizará mañana el Primer Encuentro Provincial de Familias Aspirantes y Adoptivas

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de Gobierno y el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA), informa que mañana, sábado 29 de noviembre, a las 10:00 horas, se llevará adelante el Primer Encuentro Provincial de Familias Aspirantes y Adoptivas, una jornada virtual abierta a la comunidad que constituye un hecho institucional trascendente para el sistema provincial de adopción.

La actividad tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento, la información y la participación de las familias que transitan procesos adoptivos en toda la provincia, promoviendo una política pública basada en la transparencia, la corresponsabilidad y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

El encuentro contará con la participación de autoridades nacionales, provinciales y judiciales, entre ellas: la ministra de Gobierno de Santa Cruz, María Belén Elmiger, el director Nacional del Registro Único (DNRUA), Juan Jeannot, los jueces de Familia de Río Gallegos Dr. Luis M. Cappay y el Dr. Antonio F. Andrade. Asimismo, las familias adoptivas de la provincia, que compartirán sus experiencias y recorridos.

Durante la jornada se abordarán aspectos centrales del sistema nacional y provincial de adopción, las etapas del proceso judicial y un espacio de intercambio con familias aspirantes y adoptivas, con el fin de brindar información clara y accesible para quienes se encuentran en instancia de inscripción o en procesos de vinculación.

Desde el Gobierno provincial se destaca que esta iniciativa se enmarca en el trabajo sostenido para consolidar un sistema de adopción más cercano, eficiente y acompañado, garantizando el pleno respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad.