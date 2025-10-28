Santa Cruz realizará el 3° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte

Por tercer año consecutivo, la provincia será sede del 3° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte, bajo el lema “De la Alfabetización Motriz al Rendimiento Motor”. El evento se desarrollará este sábado 1° y domingo 2 de noviembre en el gimnasio municipal “Pancho” Cerda de Caleta Olivia. Enterate de como inscribirte, tener hospedaje gratuito y la grilla de disertantes.



Con más de 350 inscriptos, la ciudad de Caleta Olivia recibirá en el “Pancho” Cerda la 3° edición del Congreso Provincial de Educación Física y Deportes, considerado un encuentro clave para los profesores, entrenadores y estudiantes afines.

En el marco del Programa Provincial “EduActiva” se desarrollará este encuentro que está destinado a profesionales de la educación de todos los niveles, como así también a entrenadores, instructores, líderes deportivos y estudiantes de carreras afines, que buscan actualizar sus conocimientos y enriquecer su práctica profesional.



En esta tercera edición participarán destacados disertantes: Doc. Nahuel Luengo, MSc. Leandro Carbone, Mg. Horacio Anselmi, Lic. Iván Fernández, Lic. Mario Di Santo, Lic. Walter Luis Dzurovcin, Lic. José Rodolfo Olivetto, Lic. Gastón García y Lic. Carlos Getzelevich.



Cabe destacar que gracias al trabajo en conjunto entre la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación de Santa Cruz junto con la Secretaría de Cultura y Deportes de Caleta Olivia, se pusieron a disposición 140 lugares en los albergues del Gimnasio Municipal “Pancho Cerda” y del Complejo Deportivo Municipal “Ingeniero Knudsen”.



Link de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/1Uw4cy0_JPMTYQe3IpZhK9WRVddJAU9c2YgFl8LF9KDA/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaf3q4HJ6RqIoxAeDWt3ecjQslgxGiEANtDHSo9ZaGEupLExtX3PiAgAQi3-GQ_aem_R-v-nnjE64S0VRE8QSEsfA&edit_requested=true



Link para el hospedaje:

https://docs.google.com/forms/d/1klzDB02-jfWci6yoGMWIzDnPHAt4f8oSEqHlSogo_tk/viewform?edit_requested=true#responses