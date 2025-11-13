Santa Cruz Puede tomó posesión de ex obrador Austral Construcciones

Hoy, en el marco de la toma de posesión del predio ex Austral Construcciones destinado para Santa Cruz Puede Sociedad Anónima Unificada (SAU), el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal junto al presidente de la empresa, Gustavo Sívori recorrieron el lugar con autoridades provinciales, la escribana Mayor de Gobierno y martilleros oficiales.

Las instalaciones ubicadas sobre Ruta Nacional 3, obrador de 16 hectáreas, fueron adquiridas por la provincia en el marco de un proceso judicial y fueron puestas a disposición de la empresa Santa Cruz Puede.

El acto, del cual participó el primer mandatario santacruceño, los martilleros encargados de la quiebra de Austral Construcciones firmaron la documentación correspondiente de la entrega definitiva y tenencia de los bienes con el titular de Santa Cruz Puede.

De la ceremonia también fueron parte, la ministra de la Producción Comercio e Industria, Nadia Ricci; el presidente del Instituto de Desarrollo y Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, el Fiscal de Estado, Dr. Ramiro Castillo, la Escribana Mayo de Gobierno, Marcela Tejeda y además funcionarios provinciales de diferentes áreas de tales organismos.

El gobernador Claudio Vidal, una vez concretada la rúbrica llevó a cabo una minuciosa recorrida junto a las autoridades provinciales; observaron el estado actual de lo adquirido: los galpones, oficinas, depósitos, maquinarias viales, autos, camionetas, entre otros. Hallaron en el sector insumos en desuso y un avanzado estado de abandono.

En los próximos días este lugar comenzará a transformarse en un Centro Comercial Industrial el que albergará la sede propiamente dicha de Santa Cruz Puede con sus oficinas y movimiento propio de la misma, las diferentes fábricas que están proyectadas como la planta de Alimento Balanceado, la fábrica de puertas placa, laboratorio – drogería, y más proyectos que son evaluados.

Desde el gobierno de Santa Cruz este hecho marca un precedente en el camino de la industrialización: trabajo y producción.