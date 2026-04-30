Santa Cruz Puede S.A.U proyecta su crecimiento con fuerte respaldo político y articulación con municipios

El gobernador Claudio Vidal encabezó una reunión de trabajo junto a intendentes, diputados y su gabinete para consolidar el rol estratégico de la empresa estatal en el desarrollo productivo provincial.

En las instalaciones de Santa Cruz Puede S.A.U., el gobernador Claudio Vidal encabezó este martes una reunión de trabajo junto a miembros de su gabinete, intendentes de distintas localidades y diputados provinciales, con el objetivo de analizar el camino recorrido por la empresa y proyectar su crecimiento en función del potencial productivo de la provincia.

El encuentro contó con la participación de jefes comunales de gran parte del territorio santacruceño dejando en evidencia la amplia representación territorial y la consolidación de una red de trabajo articulado entre municipios.

Balance y análisis de gestión

Durante la jornada, se abordaron los avances alcanzados por la empresa estatal en su primer año de funcionamiento, así como las posibilidades de expansión en distintos sectores productivos, en línea con los ejes de gestión que promueve el Gobierno provincial: formación, producción, generación de empleo y desarrollo económico.

En ese sentido, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado provincial y los municipios, fortaleciendo una lógica de articulación que permite potenciar recursos, identificar oportunidades y generar respuestas concretas para cada comunidad.

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que este tipo de encuentros reflejan la voluntad política de avanzar en una agenda común, consolidando herramientas que impulsen el crecimiento productivo y fortalezcan el entramado económico de Santa Cruz.

Sivori: “Le hemos dado trabajo a 69 santacruceños fuera de la estructura del Estado”

El presidente de la empresa, Gustavo Sivori, valoró el proceso de crecimiento de la firma en su primer año de vida: “Estamos muy contentos. Es muy poco tiempo para una empresa productiva, pero ya logramos cerrar nuestro primer balance con resultados positivos”, señaló.

Asimismo, destacó que uno de los principales logros ha sido la generación de empleo genuino: “El orgullo más grande que tenemos es haberle dado trabajo a santacruceños por fuera de la estructura del Estado”, remarcó.

Sivori también puso en valor la presencia territorial de la empresa, con emprendimientos en distintas localidades de la provincia, y destacó la importancia del diálogo con los municipios: “Para Santa Cruz Puede es un honor tener a la dirigencia de la provincia presente. Cada vez que hay diálogo, es productivo”, concluyó.

El encuentro contó con la participación de intendentes de distintas localidades de la provincia, entre ellos Daniel Gardonio (Puerto San Julián), Analía Farías (Comandante Luis Piedra Buena), Juan Manuel Bórquez (Puerto Santa Cruz), Pablo Carrizo (Caleta Olivia), Ana María Urricelqui (Jaramillo y Fitz Roy), Nayla Fernández (Tres Lagos), Matías Treppo (Perito Moreno), Carina Bosso (Gobernador Gregores) y Néstor Ticó (El Chaltén).