Santa Cruz Puede S.A.U. intimó a Grasso y exigió identificar a funcionarios que firmaron sin nombre

El presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sivori, envió una carta documento al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, solicitando la identificación formal de dos funcionarios municipales que firmaron un acta administrativa sin aclarar nombre ni cargo, a las pocas horas que se presentó públicamente la venta al público de los productos de Santa Cruz Puede en el comercio Froze

Del total de cinco firmantes, dos rúbricas no cuentan con identificación, una irregularidad que impide establecer responsabilidades sobre decisiones que afectan directamente a la comunidad.

La intimación exige que se informen los nombres completos y funciones de esos agentes, a fin de avanzar con las acciones legales correspondientes.

Sivori, desde Santa Cruz Puede, advirtió que los vecinos de Río Gallegos no pueden seguir pagando las consecuencias de la inoperancia y la falta de responsabilidad de algunos funcionarios, y sostuvo que cada acto administrativo debe tener responsables claros.

“No vamos a permitir firmas anónimas ni decisiones revanchistas sin hacerse cargo. Vamos a defender a los vecinos y la producción que genera trabajo para los santacruceños, por eso estamos actuando legalmente contra quienes correspondan”, señaló Sivori.