Santa Cruz Puede consolida su crecimiento, proyecta viviendas sociales y exportación de ovejas a Kuwait

A pocos días de cumplir su primer año desde la constitución jurídica, Santa Cruz Puede SAU avanza en la consolidación de su estructura, y en el desarrollo de proyectos estratégicos que buscan fortalecer la matriz productiva de la provincia.

Santa Cruz Puede tiene como fecha de inicio el 5 de marzo de 2025, y Gustavo Sívori, su presidente, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos destacó que este 2026 será un año clave para “darle músculo a la empresa y potenciar los proyectos que ya están en marcha”, bajo los lineamientos del gobernador Claudio Vidal.

Viviendas sociales para sectores medios y bajos

Uno de los proyectos más visibles es el plan de viviendas sociales, cuya casa modelo ya puede observarse en el predio de la empresa en Río Gallegos.

Se trata de unidades de casi 60 metros cuadrados, con dos habitaciones y completamente equipadas, destinadas a familias de ingresos medios y bajos que hoy quedan fuera del sistema bancario y no pueden acceder a créditos hipotecarios.

“Es una orden del señor Gobernador que estamos operacionalizando y plantando en la realidad. En los próximos meses vamos a tener buenas noticias para este universo de gente”, sostuvo Sívori.

El titular de la firma remarcó que la iniciativa no se limitará a la capital provincial. “Santa Cruz Puede no hay que asociarla solamente a Río Gallegos. Nuestra meta es desarrollar actividades comerciales y productivas en toda la provincia”, afirmó.

Negociación avanzada con Kuwait para exportación de ovejas

Otro de los proyectos estratégicos es la exportación de ganado ovino a Kuwait, una negociación que Sívori definió como “seria y avanzada”.

El plan contempla la creación de un feedlot en cercanías de Río Gallegos, destinado al engorde de los animales para cumplir con los estándares de peso y calidad exigidos por el comprador.

“El feedlot es un lugar destinado al engorde del ganado. Sería como un gran mercado concentrador desde donde los animales salen al puerto para ser exportados”, explicó.

Sívori aclaró que se trata de un proyecto en etapa de desarrollo, y que su concreción dependerá del cierre formal de las negociaciones. Además, subrayó que el modelo de la empresa no busca competir con el sector privado sino articular esfuerzos. En ese esquema participan productores, el Consejo Agrario Provincial, despachantes de aduana y actores vinculados al puerto de Puerto Santa Cruz.

“Esto es un proyecto en el que estamos trabajando”, recalcó.

Plantas peletizadoras y agregado de valor

En paralelo, avanzan las iniciativas vinculadas a la producción de pellets. Dos plantas destinadas al procesamiento de alfalfa -ubicadas en Gobernador Gregores y Los Antiguos- deberían estar operativas en marzo, mientras que en Río Gallegos se trabaja en una planta de pellets de madera.

El modelo, explicó Sívori, consiste en que la empresa adquiera la maquinaria y la ponga a disposición de los productores a través del Consejo Agrario Provincial, facilitando logística y almacenamiento, y promoviendo el agregado de valor en origen.

Industria pesquera y comercialización local

Otro de los ejes destacados es la reactivación de la planta pesquera de San Julián, hoy nuevamente operativa luego de haber permanecido cerrada.

La empresa ya comercializa productos en distintos puntos de la provincia y avanza en acuerdos con grandes cadenas, para ofrecer pescado procesado en Santa Cruz. “Una de las cadenas es Carrefour donde veremos nuestros medallones en las góndolas, esto nos tiene que servir de orgullo”, subrayó.

Sívori señaló también que con esta acción: “Queremos dejar de comprar merluza procesada en Mar del Plata, y consumir merluza de Santa Cruz. Es una forma de recuperar industria y empleo local”.

Un modelo asociativo y autosustentable

Sívori enfatizó que Santa Cruz Puede SAU es una sociedad anónima unipersonal que opera bajo criterios empresariales, y no compite con el comercio privado.

“Nosotros no abrimos una pescadería para competir. Entregamos el insumo a los comercios y ellos lo venden. Lo único que pedimos es que sea a un precio accesible para nuestra gente”, indicó.

Además, remarcó que la firma no implica una carga para el erario provincial: “El costo operativo de la empresa lo afronta la propia empresa. No golpeamos la puerta del Ministerio de Economía para pagar sueldos”.

“Más que un sueño, es una realidad”

De cara al aniversario institucional, Sívori aseguró que la compañía dejó atrás la etapa de idea para transformarse en una estructura concreta con proyectos en ejecución.

“Pensar no es difícil. Llevar a la práctica el pensamiento es lo difícil. Nosotros trabajamos todos los días para concretar los proyectos. Más que un sueño, esto es una realidad”, concluyó.

De esta manera, Santa Cruz Puede se posiciona como una herramienta de articulación entre lo público y lo privado, con el objetivo declarado de potenciar la producción, generar empleo y fortalecer el desarrollo económico de la provincia.