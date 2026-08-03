Santa Cruz potencia el turismo invernal con la Copa Mundial de Natación en Aguas Heladas

El Calafate recibe una nueva edición de la Winter Swimming World Cup 2026 frente al Glaciar Perito Moreno. La competencia reúne a más de 300 nadadores internacionales y consolida a la provincia como destino estratégico en temporada baja.

La Winter Swimming World Cup Santa Cruz 2026 se desarrollará desde hoy y hasta el 9 de agosto en El Calafate, bajo la regulación de la International Winter Swimming Association (IWSA), consolidando a la provincia como uno de los principales escenarios internacionales para la práctica de la natación en aguas frías y fortaleciendo el vínculo entre deporte, turismo y desarrollo productivo.

En este contexto, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, confirmó que el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz promueve la consolidación del turismo invernal en El Calafate.

El certamen que se llevará a cabo desde hoy hasta el 9 de agosto, congrega a más de 300 atletas de 15 países en aguas patagónicas. La cita posiciona a la provincia ante los ojos del mundo y anticipa el Mundial de la disciplina en 2028.

Un deporte extremo de tradición internacional

La natación en aguas heladas es una disciplina originaria de los países nórdicos que consiste en nadar en ambientes acuáticos con temperaturas extremas sin trajes de neopreno. Los competidores cumplen con un estricto protocolo de seguridad que abarca chequeos médicos previos, distancias reducidas y un proceso de reacondicionamiento térmico en saunas al finalizar cada prueba.

En esta oportunidad, el Glaciar Perito Moreno ofrece un marco natural incomparable para el desarrollo de la prueba.

Impacto económico y proyección hacia el Mundial 2028

La realización de la Copa Mundial impulsa de forma directa la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local durante un período que históricamente se consideraba fuera de temporada. “Es un evento que posiciona a Santa Cruz en el mundo y le da a la localidad de El Calafate algo que en otro momento no tiene”, sostuvo la funcionaria provincial. Asimismo, remarcó que “no solamente mueve la agenda deportiva, sino también la turística y productiva, que es muy importante para nuestra provincia”.

Por otro lado, la logística incluye el testeo de la infraestructura flotante requerida por la federación internacional para la máxima cita de este deporte. “Ya nos entregaron esta posta a la provincia de Santa Cruz y este año vamos a probar la plataforma técnica”, concluyó Ricci respecto a la preparación oficial de la sede para el Mundial 2028.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/Subsecretaría de Gerencia de Producción y Contenidos/LU14 Radio Provincia.