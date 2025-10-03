Santa Cruz participó en la reunión del Consejo Directivo de IDERA

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico, reafirmó su compromiso en la reciente reunión del Consejo Directivo de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), llevada a cabo de manera virtual.



El encuentro reunió a los delegados de las diferentes jurisdicciones para avanzar en la agenda estratégica de la gestión de la información geoespacial a nivel nacional.



En representación de la provincia, participó el director de Organización Estratégica, Diego Gutiérrez, quien es el delegado de la región Patagonia y coordinador de la iniciativa IDE Provincial ante la IDERA.



Puntos Centrales de la Agenda



Durante la sesión del Consejo Directivo, se abordaron diversos temas cruciales para el desarrollo y la estandarización de los datos espaciales en el país. Los puntos principales del orden del día incluyeron:



-Actualización del Catálogo de Objetos Geográficos: Un eje fundamental para asegurar la homogeneidad y accesibilidad de la información geoespacial compartida.



-Resultados Preliminares de la Encuesta IDE 2025: se presentaron los avances en la medición del estado actual de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) a nivel provincial y nacional.



-Resultados Preliminares de la Comisión de Datos Básicos y Fundamentales: se analizó el progreso en la definición y consolidación de los conjuntos de datos esenciales para la planificación y la gestión pública.



-Encuentro de Grupos Técnicos de Trabajo: se coordinaron las próximas acciones y reuniones de los equipos especializados que desarrollan los estándares y herramientas de IDERA.



Procedimiento de Sesión Anual Ordinaria de Asamblea: Se revisó y estableció el protocolo para la próxima Asamblea Anual Ordinaria de la organización.



Compromiso Patagónico



La participación de Santa Cruz reafirma la importancia que el Gobierno Provincial otorga a la integración y el trabajo coordinado en el ecosistema nacional de datos espaciales.



El delegado Gutiérrez destacó la necesidad de “alinear la IDE Provincial con los estándares nacionales de IDERA, lo cual es esencial para potenciar la planificación estratégica y la toma de decisiones en el territorio de Santa Cruz”.