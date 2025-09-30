Santa Cruz participó en la Feria de las Regiones

El pasado domingo 28 de septiembre, la Casa de Santa Cruz formó parte de una nueva edición de la Feria de las Regiones – Edición Patagonia y Litoral, un evento que reunió a distintas provincias del país en la Ciudad de Buenos Aires para compartir su identidad cultural, turística y productiva.

Durante la jornada, que contó con gran concurrencia, la provincia estuvo representada a través de dos propuestas en stand coordinadas por el Departamento de Turismo y Cultura de la Casa.

Por un lado, la presencia institucional permitió difundir las actividades actuales de la Casa, la agenda de próximos eventos – destacando la Noche de las Casas de Provincia, que despertó gran interés entre el público – y material promocional de los principales destinos, corredores turísticos y atractivos de Santa Cruz.

Por otro, se presentó una propuesta artesanal y productiva de la mano del PREPAP, con una selección de piezas cerámicas y textiles elaborados con lana merino, que captaron la atención de numerosos visitantes por su calidad y valor identitario.

Gracias a la colaboración de la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, se compartió además una muestra de productos regionales del noroeste santacruceño. Entre ellos se destacaron:

Agua mineral natural Monte Zeballos Agua. Gírgolas frescas de Alfajores Ruah de Los Antiguos.

Asimismo, el municipio de Gobernador Gregores acompañó con material promocional y la distribución de alfajores Chocomel, muy bien recibidos por quienes participaron del evento.

Una jornada positiva para seguir promoviendo el federalismo

La participación en este tipo de espacios resulta clave para visibilizar la riqueza cultural y turística de Santa Cruz, acercar su identidad a nuevos públicos y reforzar el federalismo desde la presencia concreta en la capital del país.

El balance fue altamente positivo, se dialogó con vecinos, turistas y potenciales visitantes interesados en descubrir la provincia, generando vínculos y expectativas en torno a futuras visitas.

“Estos encuentros nos permiten mostrar la diversidad de Santa Cruz, su cultura, sus paisajes y su gente. Son oportunidades para seguir construyendo presencia y ofrecerles un pedacito de nuestra provincia”, destacaron desde el Departamento de Turismo y Cultura de la Casa.