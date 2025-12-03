Santa Cruz participó en la charla “Filmar en las provincias” en Ventana Sur 2025

La Secretaría de Estado de Cultura acompañó la participación de Santa Cruz en la charla “Filmar en las provincias: oportunidades y potencia creativa”, organizada por Puente Audiovisual en Ventana Sur, donde se debatió sobre el crecimiento del sector audiovisual en los territorios provinciales.

El martes 2 de diciembre, en el marco de la edición 2025 de Ventana Sur, se realizó la charla “Filmar en las provincias: oportunidades y potencia creativa”, organizada por Puente Audiovisual, el colectivo que reúne a las provincias argentinas en este mercado internacional. El encuentro tuvo lugar en el Auditorio 3 del Palacio Libertad, con la participación de Juan Minujín, Camila Plaate, Antonio Pita y Vanessa Ragone, quienes compartieron experiencias sobre rodajes en distintos territorios del país y reflexionaron sobre el impulso que está tomando la industria audiovisual fuera de Buenos Aires.

La Secretaría de Estado de Cultura acompañó la presencia de la delegación santacruceña, integrada en el stand federal de Puente Audiovisual junto a provincias como Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.

El secretario de Estado de Cultura, Adriel Ramos, destacó: “Nuestro objetivo en esta participación es generar las primeras experiencias de rodaje en Santa Cruz para mostrar que se puede y poder acompañar desde el gobierno de la provincia, a través de Cultura, en ese proceso”.

Ramos subrayó la importancia de la industria audiovisual como motor económico: “El cine y las series hoy representan una porción importante del PBI mundial, activan las economías locales, generando impacto positivo en el empleo, en el consumo y en la proyección de los productos culturales. Nosotros tenemos esa intención, a través de la Comisión Fílmica, de que la industria empiece a mirar hacia Santa Cruz como un destino posible para producir, poniendo en el foco nuestro talento local”.

Asimismo, señaló el potencial de la provincia como escenario de producciones nacionales e internacionales: “Santa Cruz tiene todo para ser un destino atractivo: paisajes únicos, diversidad territorial desde la costa atlántica hasta la cordillera y la estepa, y una identidad fuerte que hace singular a nuestro territorio y a nuestros creadores. Cada rodaje genera trabajo real en los territorios, y por eso estamos construyendo, en esta fase inicial, la Comisión Fílmica para consolidar el sector, potenciar a las productoras y avanzar en formación técnica e incentivos fiscales”.

Con esta participación, Santa Cruz reafirma su compromiso con el desarrollo del sector audiovisual, posicionando a la provincia en el mapa de la industria y generando oportunidades para sus productores y profesionales.