Santa Cruz participó en la 5ta Reunión de la Comisión de Datos Básicos y Fundamentales de IDERA

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico perteneciente a la Jefatura de Gabinete, participó activamente en la reciente Reunión del Consejo Directivo de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), llevada a cabo en el día de la fecha de manera virtual.



La provincia, representada por el actual coordinador de la iniciativa IDE Provincial, Diego Gutiérrez, participó en el quinto encuentro de la Comisión de Datos Básicos y Fundamentales (DByF) de IDERA. Esta iniciativa, que surgió en la última XIII Asamblea de IDERA, busca desarrollar estrategias y líneas de acción concretas para mejorar y avanzar en la publicación de los DByF.



La participación de Santa Cruz subraya el compromiso de la provincia con la aplicación de una política nacional que establece la importancia de estos datos, así como su estandarización, actualización y disponibilidad para toda la comunidad. La Comisión DByF es un espacio clave para generar propuestas que impulsen la correcta implementación de estos datos en el ámbito de IDERA, fortaleciendo así la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA).



El trabajo de esta comisión es vital, ya que los Datos Básicos y Fundamentales constituyen el pilar sobre el cual se construye y se integra toda la información geoespacial. Su correcta gestión y difusión permiten una colaboración más fluida entre las distintas instituciones y organismos, evitando la duplicación de esfuerzos y fomentando el intercambio de información. Esto, a su vez, contribuye a una mejor toma de decisiones y a la resolución de problemas en distintos sectores.



¿Qué son los Datos Básicos y Fundamentales?



El siguiente enlace presenta la versión 2.0 de la descripción de DByF:



https://www.idera.gob.ar/images/stories/downloads/catalogo/Descripcion_DByF_V2-0_IDERA_2023.pdf