Santa Cruz participó en Jornada Federal de Logística Minera

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Energía y Minería, expuso la importancia de fortalecer la infraestructura vial, energética y portuaria para consolidar el desarrollo minero sustentable en la provincia.

El Gobierno de Santa Cruz, mediante la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, participó este jueves en la Jornada Federal de Logística Minera, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro tuvo como eje central el análisis y la optimización de las cadenas de suministro mineras, con foco en dos componentes principales: la identificación de desafíos logísticos y sus proyectos asociados; y la difusión de instrumentos de financiamiento que contribuyan a concretar las iniciativas priorizadas por cada jurisdicción.

En representación de Santa Cruz, asistió el secretario de Estado de Minería, Pedro Tiberi, acompañado por funcionarios del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura; y de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz. Durante su exposición, Tiberi destacó “la importancia estratégica que tienen las dos rutas de ingreso a la provincia, la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Nº 40, y la necesidad de garantizar su mantenimiento y mejora”.

Asimismo, subrayó la relevancia de contar con un sistema energético robusto y estable: “Planteamos la necesidad de un buen sistema de interconectado eléctrico que acompañe el crecimiento de la provincia, especialmente una vez concluida la construcción de la represa La Barrancosa”.

En cuanto a la infraestructura portuaria, el funcionario indicó que “los puertos santacruceños deben estar preparados para la entrada y salida de todo tipo de productos, no solo oro y plata, sino también arcillas y carbonatos. Es fundamental que se adecuen a las nuevas necesidades logísticas que plantea la diversificación productiva”.

La jornada reunió a representantes de las provincias de San Juan, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Rioja, y giró en torno a la elaboración de un plan federal logístico que permita proyectar inversiones orientadas a fortalecer la industria minera y convertirla en un motor de desarrollo sostenible para los sistemas productivos provinciales y regionales.