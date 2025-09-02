Santa Cruz Participó en el Consejo Directivo de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina

La provincia de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico, participó activamente en la reciente Reunión del Consejo Directivo de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), llevada a cabo de manera virtual el pasado viernes 29 de agosto.

Durante el encuentro se abordaron puntos claves para el futuro de la gestión de datos geoespaciales a nivel nacional. La agenda de la reunión incluyó la presentación del nuevo secretario Ejecutivo de IDERA, el balance de las XIX Jornadas de la Organización, los avances en el anteproyecto de Ley IDERA y una propuesta de procedimiento para la Asamblea 2025.

En representación de Santa Cruz participó el director de Organización Estratégica de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico, Diego Gutiérrez, quien es el delegado de la región Patagonia y actual coordinador de la iniciativa IDE Provincial ante la IDERA.

El representante de la provincia, Gutiérrez, felicitó al nuevo presidente del Instituto Geográfico Nacional Marcelo Fabián Ancarola, destacando su amplia experiencia en las Ciencias Geográficas.

En este sentido, el delegado de Santa Cruz además expresó el compromiso de la provincia para trabajar de forma conjunta en la agenda de IDERA y estrechar lazos con la oficina provincial del IGN. El objetivo es actualizar la agenda de trabajo, abordar temas pendientes y generar nuevas propuestas colaborativas que beneficien la gestión pública y el desarrollo de la región.

Esta participación reafirma la importancia que el Gobierno de Santa Cruz le otorga a la integración y el trabajo coordinado en materia de datos espaciales, fundamentales para la planificación estratégica y la toma de decisiones en el territorio provincial.