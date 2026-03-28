Santa Cruz participó en el Consejo Directivo de Infraestructura de Datos Espaciales de Argentina

En la jornada de hoy, viernes 27 de marzo, la provincia de Santa Cruz estuvo presente en la apertura del ciclo de sesiones virtuales del Consejo Directivo de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). El encuentro, que reunió a referentes de jurisdicciones nacionales, provinciales, gobiernos locales y universidades, estuvo encabezado por el secretario Ejecutivo de IDERA y presidente del Instituto Geográfico Nacional, Sergio Fabián Ancarola.

Temas abordados

La representación de Santa Cruz estuvo a cargo de Diego Gutiérrez, director de Organización Estratégica de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien desempeña el rol de delegado de la región Patagonia y coordinador de la iniciativa IDE Provincial. Durante la sesión, los miembros del Consejo abordaron el orden del día previsto, que incluyó el tratamiento de la propuesta de calendario anual 2026 y el análisis del proyecto para el Inventario Nacional de Datos Geoespaciales de IDERA, además de la presentación de nuevas herramientas para el monitoreo de geoservicios(https://www.idera.gob.ar/index.php/servicios/geoservicios) y la difusión de la Segunda Circular de las XX Jornadas de IDERA.https://www.idera.gob.ar/images/stories/eventos/2026/XX%20Jornadas%20Concordia/II_Circular_XX_Jornadas_IDERA_Concordia_2026.pdf)

Insumos enviados

En este marco, se destacó la labor del Grupo de Trabajo Técnico de Marco Institucional sobre el anteproyecto de la Ley de IDERA, instancia en la que se confirmó oficialmente la recepción y conformidad de los insumos enviados por la región Patagonia. Estos aportes y recomendaciones, fundamentados en el dictamen solicitado por Cecilia Bustamante, de la Dirección Provincial de Asesoría Legal de la Jefatura de Gabinete de Santa Cruz, contaron con el respaldo unánime de los representantes regionales Javier Dieser (La Pampa), Luis Reynoso (Neuquén), Claudia Oliveira Mattos (Río Negro), Tamara Sander (Chubut), Diego Alberto Gutiérrez (Santa Cruz) y Rocío Segovia (Tierra del Fuego, AeIAS). El documento fue elevado formalmente para su debida consideración, consolidando una postura conjunta que fortalece el rol de las provincias y asegura la cohesión de los estándares técnicos en todo el territorio nacional.

Trabajos articulados

Como conclusión del encuentro, Diego Gutiérrez enfatizó que el trabajo articulado entre las provincias, los gobiernos locales, las universidades y la Nación es el camino para consolidar “Datos que conectan territorios y decisiones inteligentes que impulsan el desarrollo”. En este sentido, remarcó que el fortalecimiento del marco normativo y la integración de las visiones regionales no son solo aspectos técnicos, sino pilares estratégicos para que la información geoespacial se transforme en políticas públicas eficientes, capaces de dar respuestas precisas y transformadoras a la realidad de cada comunidad santacruceña.