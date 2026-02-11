Santa Cruz participó del Primer Encuentro del Compromiso Federal por la Matemática

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz estuvo presente en el Primer Encuentro del Compromiso Federal por la Matemática, convocado por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación y desarrollado este miércoles 11 de febrero en el Salón Blanco del Palacio Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En representación de la provincia participaron la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, acompañada por la referente del Plan Provincial de Alfabetización Plena, Liliana Buryaile, junto a referentes de matemática de Nivel Primario y Secundario y referentes de alfabetización de las distintas jurisdicciones del país.

La apertura estuvo encabezada por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell; el secretario general del Consejo Federal de Educación (CFE), José Thomas; la titular de la Unidad de Alfabetización de la Secretaría de Educación, Paula Campos; la subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, María Cortelezzi y la coordinadora del Compromiso Federal por la Matemática, Laura Pezzati.

Durante el encuentro se inauguró un espacio de trabajo conjunto entre Nación y las jurisdicciones, orientado al intercambio de experiencias, la construcción de criterios comunes y el acompañamiento de las prioridades provinciales vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática.

En ese sentido, se presentó y debatió el Compromiso Federal por la Matemática, una política nacional destinada a fortalecer el aprendizaje de esta asignatura en el segundo ciclo del Nivel Primario y en el Ciclo Básico del Nivel Secundario en todo el país.

Asimismo, se constituyó como un ámbito para poner en común miradas, desafíos y recorridos diversos, reconociendo las particularidades de cada contexto y fortaleciendo el trabajo en red como estrategia central de dicha política educativa nacional.

Con una dinámica participativa centrada en la escucha, el diálogo y el análisis colectivo, la actividad incluyó la presentación formal de los ejes de trabajo para 2026 y el desarrollo de mesas enfocadas en las acciones jurisdiccionales previstas.

Por último, se compartieron los aprendizajes obtenidos a partir de las acciones implementadas en 2025 y se realizaron mesas redondas con experiencias inspiradoras, promoviendo la identificación de puntos de convergencia, necesidades de acompañamiento y oportunidades de articulación entre las provincias, con el objetivo de consolidar un trabajo sostenido a lo largo del año.