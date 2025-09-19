Santa Cruz participó del encuentro de Infancias Protegidas

La Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno, realizó este miércoles una ponencia a nivel federal en el encuentro de Infancias Protegidas en clave con los registros de Deudores Alimentarios.

Al respecto, a subsecretaria de Gobierno y Asuntos Registrales, Soledad Boggio señaló: “Fuimos la provincia elegida para realizar este aporte y nos sentimos realmente muy reconfortados. Es evidente, que el trabajo desarrollado en el Registro de Deudores alimentarios Morosos de Santa Cruz ha dado pasos muy significativos en el último año protegiendo los derechos alimentarios”.

El encuentro ha tenido el propósito de brindar a los gobiernos locales y provinciales de todo el país las herramientas teóricas y prácticas necesarias para comprender la situación actual de las infancias en Argentina en clave con los deudores de alimentos.

“Tuvimos la oportunidad de exponer el trabajo que venimos desarrollando no solo con la implementación del nuevo sistema informático de emisión de certificados, sino también con la firma de convenios con otras provincias que robustecieron la cantidad de registros de deudores, y con el trabajo que emprendimos para modificar una ley que ya lleva 20 años. Si bien fue y es una ley que nos permitió cercar de algún modo a los deudores, en la actualidad es necesario otorgarle modificaciones que vayan acompasadas a lo que sucede en la actualidad y en el resto del país.”

A través de un enfoque de “Buenas Prácticas” se buscó fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias exitosas, promoviendo la articulación interinstitucional que permita replicar y escalar políticas públicas orientadas a garantizar el derecho alimentario, prevenir el incumplimiento de la cuota alimentaria y consolidar una cultura de corresponsabilidad.

La subsecretaria detallo que el evento fue organizado por el Ministerio de Justicia de CABA y participaron realizando ponencias, entre otros: El director de Asuntos Registrales de CABA, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de CABA y la Subsecretaria del Gobierno y Asuntos Registrales de Santa Cruz.