Santa Cruz participó de un encuentro para la Formación de Formadores en Alfabetización

El Consejo Provincial de Educación, en el marco del convenio con la Fundación Pérez Companc, participó del encuentro “Formación de Formadores en Alfabetización”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano y desarrollado los días 18, 19 y 20 de febrero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidando una red de formadores con herramientas conceptuales y didácticas para acompañar la enseñanza de la lectura y la escritura en territorio.

La propuesta formativa se desarrolló durante cuatro jornadas intensivas y abordó un marco común sobre alfabetización inicial, la didáctica de la alfabetización en el aula y el rol del formador como agente clave para enseñar a enseñar. Asimismo, se trabajó sobre el modelado y acompañamiento de prácticas docentes y la conducción de talleres, fortaleciendo el trabajo territorial en cada institución educativa.

En el caso del Nivel Inicial, se profundizó en el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo en el jardín de infantes, las situaciones y aprendizajes que conducen a la alfabetización y la propuesta de desarrollo lingüístico en la jornada escolar. Para Nivel Primario, los espacios estuvieron orientados a fortalecer la enseñanza sistemática de la lectura y la escritura, promoviendo estrategias didácticas basadas en evidencia y el acompañamiento pedagógico sostenido.

Durante las jornadas se presentó además el “Programa de Formación Docente: el desarrollo del lenguaje y el acceso a la alfabetización en el Nivel Inicial y Primario”, que propone abordar el desarrollo del lenguaje y la oralidad como base para los aprendizajes, reforzando la articulación entre lenguaje y juego, el seguimiento de las trayectorias escolares y el trabajo conjunto con las familias.

Por su parte, la directora Provincial de Desarrollo Profesional y Formación Docente, Paulina Salemi, sostuvo que esta instancia fortalece el rol del formador como acompañante pedagógico y consolida una mirada común sobre la enseñanza de la lectura y la escritura en toda la provincia. Además, subrayó que construir una red de formadores implica garantizar coherencia en las prácticas, sostener el acompañamiento en territorio y asumir la alfabetización como una responsabilidad colectiva del sistema educativo.

En esta oportunidad, el profesor Horacio Ochoa valoró la experiencia señalando que la instancia redundó en beneficios y que, en lo personal, apropiarse de nuevas experiencias y saberes resulta siempre productivo. Asimismo, manifestó estar convencido de que este es el camino para continuar aprovechando oportunidades y contribuir a la construcción de un mundo más democrático.

En el plano profesional, destacó que la propuesta abre la posibilidad de conformar una comunidad de docentes comprometidos con la mejora de la alfabetización, remarcando que esta temática ocupa un lugar prioritario en la agenda provincial y que resulta fundamental implementar estrategias sostenidas de acompañamiento y formación continua para el cuerpo docente.

Esta propuesta forma parte de una estrategia integral que busca consolidar una red provincial de formadores capaces de acompañar a los equipos docentes en territorio, garantizando coherencia pedagógica y fortaleciendo la mejora de los aprendizajes en todo el sistema educativo santacruceño.