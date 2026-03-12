Santa Cruz participó de un encuentro federal de la Organización Panamericana de la Salud

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, representó a la provincia en un encuentro federal de autoridades sanitarias encabezado por el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, destinado a profundizar la cooperación técnica, analizar las nuevas herramientas tecnológicas sanitarias y avanzar en estrategias conjuntas para mejorar los sistemas de salud.

En primera instancia, la agenda estuvo abocada a las principales prioridades sanitarias de las provincias, los desafíos y la búsqueda de nuevas alianzas estratégicas entre las jurisdicciones y la OPS. Seguidamente, se avanzó sobre distintas iniciativas vinculadas a Vacunación, Atención Primaria de la Salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, trabajo en red entre jurisdicciones y acceso a tecnologías sanitarias.

La agenda también incluyó el fortalecimiento de los sistemas de información en salud digital, con el objetivo de avanzar hacia plataformas integradas e interoperables que permitan mejorar la calidad de la atención y la toma de decisiones sanitarias.

Además, se remarcó la importancia de reforzar la atención en salud mental en el primer nivel de atención mediante el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP), destinado a capacitar al personal sanitario.

Otro de los temas abordados fue el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias a través de los Fondos Rotatorios Regionales, que permiten optimizar los procesos de compra y ampliar la disponibilidad de tratamientos de alto costo, oncológicos y destinados a enfermedades poco frecuentes.

De esta forma, la provincia por intermedio de la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, continúa consolidando su participación en foros de cooperación internacional y articulación federal para fortalecer las políticas públicas y garantizar una mejor calidad de atención en toda la provincia, en el marco de las indicaciones del Gobernador Claudio Vidal.