Santa Cruz participó de la V Reunión Plenaria del Consejo Federal de Comercio Interior

El secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, representó a la provincia en el encuentro organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y el Consejo Federal de Comercio Interior.

En este marco, en la V Reunión Plenaria del Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI) se abordaron temáticas referidas a políticas públicas, formación laboral, percepciones del comercio y estrategias para el desarrollo del sector.

En la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se realizó la V Reunión Plenaria del Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI), un espacio que reunió a autoridades nacionales y representantes de las áreas de comercio de todas las provincias.

El secretario de Estado de Comercio participó de la jornada, en donde se realizó la apertura con palabras alusivas por parte de Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC; Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor; y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción.

Durante la jornada se abordaron distintas temáticas vinculadas a la actualidad del comercio en Argentina, entre ellas, el nuevo marco legal de la publicidad y la autorregulación publicitaria (CONARP); programas de formación y pasantías como ATP y SEA-AMIA; innovación normativa en las provincias; acciones inclusivas como la “hora silenciosa” promovida por ONG TEActiva; el rol del INTI en la vinculación con pymes; un estudio sobre percepciones y demandas del comercio (Opinaia); además de propuestas para la implementación de tarifas eléctricas diferenciadas, para proveedores locales.

“Estos espacios permiten conocer qué está haciendo cada provincia, intercambiar experiencias reales y avanzar en propuestas concretas para el comercio interior. Santa Cruz tiene mucho por aportar, pero también mucho por vincularse con otras jurisdicciones”, expresó Lunzevich tras el encuentro.

Desde el Gobierno Provincial, se sostiene una agenda de trabajo que promueve el desarrollo comercial con foco en la formación, la innovación normativa, la articulación público-privada y el acompañamiento al sector.