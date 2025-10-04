Santa Cruz participó de la presentación oficial de la Winter Swimming World Cup 2025

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, desarrollada en el predio ferial de La Rural, la provincia de Santa Cruz, a través de su Secretaría de Estado de Turismo, participó de la presentación oficial de la Winter Swimming World Cup 2025, un evento internacional que combina deporte, turismo y naturaleza.

La actividad contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el secretario de Estado de Turismo de Santa Cruz, Rubén Martínez; y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, Guillermo Díaz Cornejo.

Durante el encuentro, se destacó la relevancia de este certamen mundial, que tendrá como sede a la Patagonia argentina, posicionándose como un destino único a nivel global y consolidando su perfil de turismo activo y de naturaleza.

La Winter Swimming World Cup 2025 representa una oportunidad fundamental para fortalecer la proyección internacional de Santa Cruz, promover el desarrollo local y diversificar la oferta turística provincial. Además, esta instancia abre la posibilidad de que Argentina se postule como sede del Winter Swimming World Championship 2028, reforzando el liderazgo del país en la organización de eventos deportivos de alto nivel.

Como tal resultado el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa impulsando acciones que posicionan a la provincia en el plano nacional e internacional, promoviendo el turismo deportivo y de naturaleza como motor de desarrollo y crecimiento para las comunidades santacruceñas.